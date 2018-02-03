الزراعى المصرى يستهدف تحقيق 350 – 500 مليون جنيه أرباحاً

متابعات:كشف الدكتور تامر صلاح جمعة نائب رئيس البنك الزراعى المصرى، عن وضع مصرفه استراتيجية ثلاثية يستهدف تنفيذها خلال الفترة (2020-2018)، لافتاً إلى أن البنك سيتحول إلى تحقيق الربحية خلال العام المالى الجارى 17/2018، مشيراً إلى أن البنك يستهدف تحقيق صافى أرباح تتراوح بين 350 - 500 مليون جنيه بن

متابعات:

كشف الدكتور تامر صلاح جمعة نائب رئيس البنك الزراعى المصرى، عن وضع مصرفه استراتيجية ثلاثية يستهدف تنفيذها خلال الفترة (2020-2018)، لافتاً إلى أن البنك سيتحول إلى تحقيق الربحية خلال العام المالى الجارى 17/2018، مشيراً إلى أن البنك يستهدف تحقيق صافى أرباح تتراوح بين 350 – 500 مليون جنيه بنهاية يونيو 2018، وهو ما سيمثل البداية لمرحلة تغطية الخسائر المرحلة للبنك.

وأوضح جمعة أن الاستراتيجية الجديدة للبنك تعتمد على تطوير قدرات العنصر البشرى الذى يمثل داعم رئيسى لعمل البنك، مع تدشين البنية التحتية التكنولوجية، وهو ما سيساعد على ربط فروع البنك المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، والبالغة نحو 1210 فرع تضم 17.5 ألف موظف، فضلاً عن التوسع فى كافة الأنشطة المصرفية المتعلقة بنشاطى الإنتاج الزراعى والحيوانى، مشيراً إلى أن الإدارة وضعت هيكل تنظيمى جديد للعمل وبصدد اعتماد النظام الأساسى للبنك خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى.

وأضاف أن مصرفه بدأ مؤخراً فى التوسع بمجال ائتمان الشركات، حيث تم دراسة 45 حالة فى الـ6 أشهر الماضية بالقطاع الزراعى والإنتاج الحيوانى، بتمويلات تصل إجماليها إلى 1.8 مليار جنيه، حيث تم الموافقة على 1.2 مليار جنيه، ويبلغ حالياً الرصيد المستخدم منها 590 مليون جنيه، كما يمتلك البنك حالات كبيرة قيد الدراسة.

وأشار إلى استحداث الإدارة لعدد من القطاعات الجديدة مؤخراً، ليصل إجمالى عدد قطاعات الأعمال بالبنك إلى 20 قطاع، كما تم استحداث 27 سياسة وإجراءات عمل، ويستهدف البنك التوسع بقوة فى مجال التجزئة المصرفية، حيث تم استحداث وحدات جديدة بقطاع التجزئة المصرفية مثل التمويل العقارى وتمويل الغاز، كما يدرس استحداث وحدة لتمويل الطاقة الشمسية.

وتابع: «يعتبر العنصر البشرى أحد الدعائم الرئيسية لنهوض البنك حيث يعكف البنك على وضع خطة تتضمن تدريب 7 آلاف موظف خلال الفترة المقبلة فى كافة الأعمال المصرفية والتى يأتى على رأسها مجالات ائتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وائتمان الشركات، وتم تدشين وحدة ائتمان مركزية بالفرع الرئيسى، كما وقع البنك بروتوكول تعاون مع رابو بنك الهولندى لإعادة هيكلة البنك، بالإضافة إلى التعاون مع صندوق سند الذى يستهدف تطوير الموارد البشرية من خلال رابو بنك». وأكد على أن مكتب «بيكر تلى وحيد عبد الغفار وشركاه» يعمل خلال الفترة الراهنة على دمج القوائم المالية وإتخاذ الإجراءات المحاسبية والقانونية اللازمة تمهيداً لإصدار أول ميزانية للبنك الزراعى المصرى ككيان واحد، لافتاً إلى أن البنك حقق نتائج إيجابية خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، حيث سجلت ودائع عملاء البنك نحو 45 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017، فيما سجلت حجم القروض والتسهيلات الائتمانية 23 مليار جنيه، وقُدر المركز المالى للبنك بنحو 54 مليار جنيه، وبلغت حجم خسائر البنك المرحلة عن السنوات السابقة 5.7 مليار جنيه، بينما حقق البنك أرباحاً تُقدر بـ 170 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017.

وعن حجم الديون غير المنتظمة أوضح جمعة أن المحفظة حالياً تُقدر بـ 3.4 مليار جنيه، وهى مغطاه بنسبة تزيد عن الـ 100%، إلا أن البنك إتجه إلى التعاون مع مكتب «ماكميلان وودز للمحاسبة والتدقيق» لإجراء فحص نافى للجهالة للمحفظة الائتمانية لتحليل فجوة المخصصات، فى إطار حرص البنك على تحسين جودة المحفظة الائتمانية.

وأشار إلى أن البنك نجح فى بيع أصول غير مُدرة للربح، بقيمة إجمالية قدرها 130 مليون جنيه فى الـ6 أشهر الماضية، ومن المستهدف خلال الفترة المقبلة تعظيم العائد من أصول البنك، حيث يمتلك البنك 1.5 ألف أصل، منها 500 أصل غير مستغل، بالإضافة إلى 80 أصل آلت ملكيتها إلى البنك نظير تسوية مديونيات.

وأضاف أن إدارة البنك تولى أهمية كبيرة لإرساء فكر الشمول المالى بالمجتمع المصرى حيث يستهدف البنك التعاون مع VISA العالمية لإطلاق الكروت الائتمانية والخصم، كما يستهدف إطلاق كارت «الفلاح» قريباً بالتعاون مع وزارة الزراعة و«أى فاينانس»، فضلاً عن دراسة البنك إطلاق الكارت الزراعى، وهو كارت أخر مرتبط بنشاط المزارع وتمويله، وحول التعاون مع شركتى «أى فاينانس» أو «فورى» أكد على أن البنك يمتلك أكثر من 800 نقطة بيع لـ «فورى» و«أى فاينانس» فى فروعه، ومن المستهدف الوصول بنقاط البيع إلى 1200 ماكينة خلال الفترة المقبلة، بما يعظم من حجم تعاملات البنك الزراعى المتعلقة بالمدفوعات والتحصيلات الإلكترونية إرساءاً لفكر الشمول المالى، لافتاً إلى أن البنك يستهدف تدشين 1200 ماكينة صراف آلى خلال الفترة المقبلة فى فروعه أو أماكن قريبة منها.

وشدد جمعة، أن البنك الزراعى المصرى يمثل داعم رئيسى للمشروعات القومية بالدولة والتى يأتى على رأسها المشروع القومى لإحياء البتلو، مشيراً إلى أن البنك وقع بروتوكول تعاون مؤخراً خاص بالمرحلة الثانية من المشروع مع جهاز الخدمة الوطنية، ووزارة الزراعة، ووزارة التموين، كما يدرس البنك طلبات بقيم تمويلية تصل إلى مليار جنيه.

وأوضح أن البنك يدرس سبل التمويل الخاصة بمشروع الظهير الزراعى لمحافظة الوادى الجديد، بالتعاون مع أرض الخير وصندوق تحيا مصر، بالإضافة لمساهمة البنك فى مشروع تحصيل مستحقات الدولة فى مشروع تقنين الأراضى، اعتماداً على انتشار البنك بكافة محافظات الجمهورية.