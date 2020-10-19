بنـــوك

«الزراعى المصرى» يستهدف تحقيق أرباح خلال ثلاث أو أربع سنوات

عقب سد فجوة المخصصات
محمد سالم 9:49 ص, الأثنين, 19 أكتوبر 20 9:49 ص, الأثنين, 19 أكتوبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

يستهدف البنك الزراعى المصرى تحقيق أرباح بعد تغطية فجوة المخصصات خلال ثلاث أو أربع سنوات.

قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن خطة الهيكلة التى يقوم بها البنك الآن، تستهدف تحقيق أرباح صافية خلال ثلاث أو أربع سنوات.

علاء فاروق: وديعة «المركزى» المساندة أهلتنا للتوافق مع متطلبات رأس المال فى القانون الجديد

وأضاف فى تصريحات لـ«المال»، أن «الزراعى المصري» متوافق حاليًا مع متطلبات زيادة رأس المال التى يتضمنها القانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى، من خلال الودائع المساندة التى حصل عليها من «المركزي» خلال الفترة الماضية، والتى بلغت 20 مليار جنيه.

اقرأ أيضا  البنك المركزى: مصر تسدد 11.6 مليار دولار التزامات خارجية فى النصف الثانى من 2020

وأوضح فاروق أن الأرباح التى يحققها البنك فى الوقت الراهن يتم استخدامها فى سد فجوة المخصصات.

وذكر أن البنك الزراعى المصرى يجرى حاليًا إعادة هيكلة بالكامل، ضمن خطة طموحة تتضمن تطوير الأفرع، وتدريب جميع العاملين لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء.

وأكد البدء فى تطوير 650 فرعًا من فروع البنك خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى استلام 150 تم تطويرها خلال العام الحالى، بجانب 300 قبل نهاية العام.

اقرأ أيضا  المركزي: سياسات التحفيز النقدية والمالية تخفف آثار كورونا على الطبقات الفقيرة

ويعد البنك الزراعى المصرى أكبر البنوك امتلاكًا للفروع فى القطاع المصرفى المصرى، بعدد 1150 فرعًا بالمحافظات.

وظل البنك الزراعى المصرى يعمل باسمه القديم «بنك التسليف الزراعى» خلال الفترة من 1931 حتى عام 1976، قبل أن يتم تعديل اسمه إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى، بعد صدور قانون جديد منظم لعمله ينص على وجود 3 بنوك وجه قبلى وبحرى ورئيسى فى القاهرة، حتى تم صدور قانون جديد قبل أربع سنوات، ينص على أن يحول البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى إلى بنك قطاع عام يسمى البنك الزراعى المصرى، يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويخضع إلى أحكام قوانين البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى.

اقرأ أيضا  المركزي : معدل الدولرة لودائع العملة الأجنبية استمر في الانخفاض بالربع الثاني

يُذكر أن طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى قال فى تصريحات تلفزيونية، سبتمبر الماضى، إن البنك الزراعى المصرى سيكون من أكبر البنوك فى مصر.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد سالم

ملف الكاتب محمد سالم

اقرأ أيضاً

البنك الزراعي : قرار «المركزي» بتبسيط إجراءات فتح الحسابات يُحقق الشمول المالي

‫محمود الصباغ‬‎ 9:27 م, الأثنين, 5 أكتوبر 20

البنك الزراعي المصري يبحث سعر الفائدة الأسبوع المقبل

فاطمه امام 4:59 م, الأربعاء, 18 مارس 20

انتقال علاء فاروق لرئاسة البنك الزراعي الأسبوع المقبل

فاطمه امام 6:35 م, السبت, 22 فبراير 20

نائب رئيس البنك الزراعي يبحث مع محافظ الدقهلية المشاركة في المشروعات التنموية

سيد بدر 11:31 ص, الأربعاء, 22 يناير 20

البنك الزراعي يصدر 830 ألف بطاقة «ميزة» و155 كارت للفلاحين

سيد بدر 5:56 م, الأربعاء, 8 يناير 20

البنك الزراعي يبرم 1.1 مليار جنيه تسويات ضمن مبادرة المتعثرين

المال - خاص 3:44 م, الثلاثاء, 5 نوفمبر 19