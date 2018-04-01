الزراعى المصرى يتطلع للقيام بدور محورى فى تحقيق التنمية المستدامة

«ماك ميلان ووردز» ينهى الفحص النافى للجهالة قبل نهاية يونيو البدء بتطوير 200 فرع والتكلفة الإجمالية قد تتجاوز مليار جنيه مليار جنيه حجم التسويات منذ يونيو الماضى وتحصيل %30 منها أول ميزانية موحدة للبنك العام المالى الجارى بأرباح متوقعة 350…

«ماك ميلان ووردز» ينهى الفحص النافى للجهالة قبل نهاية يونيو

البدء بتطوير 200 فرع والتكلفة الإجمالية قد تتجاوز مليار جنيه

مليار جنيه حجم التسويات منذ يونيو الماضى وتحصيل %30 منها

أول ميزانية موحدة للبنك العام المالى الجارى بأرباح متوقعة 350 – 500 مليون

اتفقنا مع فيزا على توريد 3 ملايين كارت خصم وائتمان للتوسع فى خدمات التجزئة



سيد بدر:

قال تامر زين العابدين، نائب رئيس البنك الزراعى المصرى، إن البنك يتطلع إلى القيام بدور محورى فى خطة التنمية المستدامة للدولة، عبر القيام بدوره لتمويل الأنشطة الزراعية والثروة الحيوانية والمشروعات القومية، من خلال خطة إعادة الهيكلة التى تستهدف التغلب على المشكلات المالية التى يواجهها، وتنمية العنصر البشرى، وتطوير البنية التكنولوجية.

وأضاف – فى حوار خاص لـ«المال» – أنه تم توحيد البنك الزراعى المصرى بعد دمج فرعى قبلى وبحرى، تنفيذًا للقانون الجديد للبنك الذى أقره مجلس النواب، ووافق عليه رئيس الجمهورية، وأصبحت كل فروعه الرئيسية مناطق تابعة تخضع لقرارات مجلس إدارة البنك، ويسعى خلال الفترة القليلة المقبلة إلى إقرار النظام الأساسى.

وأكد أن جزءا أساسيا من خطة إعادة الهيكلة يتعلق بكيفية إمداد العنصر البشرى بالثقافة المصرفية اللازمة للقيام بدورهم الوظيفى، خاصة أن البنك يتواجد به نحو 17500 موظف أغلبهم يفتقد إلى المهارات المصرفية اللازمة، وهو ما يقوم به البنك من خلال توفير التدريب اللازم مع الجهات المسئولة، مثل المعهد المصرفى، وقام البنك بتدريب نحو 7000 موظف خلال الفترة الماضية.

وقضى القانون الحالى، حسب زين العابدين»، على بعض الممارسات الخاطئة التى شهدها مصرفه قبل إقرار القانون والمتمثلة فى لعب دور الوسيط فى العمليات التجارية، وإعادة توزيع الأسمدة وهى المهام التى تختلف كليًا عن العمل المصرفى المنوط به، لافتًا إلى أن كل العمليات التجارية وتوزيع الأسمدة وغيرها من العمليات غير المصرفية، أصبحت تقوم بها الشركة المصرية الزراعية التابعة للبنك وتقوم بدور الذراع التجارية، بينما يقتصر دور البنك على العمليات المصرفية التى نص عليها القانون المنظم، وهى توفير التمويل والتركيز على مشروعات الزراعة والثروة الحيوانية.

وكشف «زين العابدين» عن قيام مصرفه باستحداث إدارات جديدة تمكنه من القيام بالعمل المصرفى على أسس سليمة، مثل إدارة الائتمان والائتمان المركزى، وتدشين وحدات مركزية على مستوى المحافظات، وبدء تمويل المؤسسات للتوافق مع تعليمات البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب متناهى الصغر، والذى يتميز فيه البنك بشكل كبير والاستفادة منها، بجانب تدشين وحدات للرقابة الداخلية وأخرى للتفتيش، ومتابعة تنفيذ الائتمان للحفاظ على جودة الائتمان الجديد حتى لا ترتفع نسبة التعثر.

وقال إن مصرفه يعتبر أحد أكبر الكيانات المصرفية فى مصر من خلال الإمكانيات الضخمة التى يتمتع بها على مستوى الفروع، وانتشاره بنحو 1200 فرع، والموارد البشرية التى يتمتع بها، وتركيزه على قطاع الزراعة والثروة الحيوانية فى مجتمع أكثر من 40% من سكانه يعيشون فى الريف، وهو ما يمنح البنك فرصة متفردة، لتغطية الاحتياجات التمويلية لهذه الفئة، ليصبح من أكبر الكيانات المصرفية على مستوى الدولة.

وعدد المزايا التى يمكن أن يحققها البنك، عبر تركيزه على مشروعات الثروة الحيوانية والزراعية، من خلال دعم اقتصاد الدولة التى تركز إستراتيجيتها للتنمية المستدامة على التنمية الزراعية، كأحد المحاور المهمة ليصبح الاقتصاد المصرى أحد أكبر الاقتصاديات على مستوى العالم، وكذلك توفير العملة الصعبة التى تنفقها الدولة على الاستيراد، وخفض الدعم الموجه لهذه الفئة التى يمكن أن يرتفع مستوى معيشتها، من خلال الاستفادة من برامج التمويل المتاحة لها.

وكشف عن دراسة يجريها البنك حول التوسع فى قارة أفريقيا استغلالا للنمو المتزايد بالقارة فى مشروعات الزراعة والثروة الحيوانية، لافتًا إلى أنه يعد دراسة عن الفرص المتاحة بالقارة، وكيفية الاستفادة منها لعرضها على البنك المركزى، ومعرفة إمكانية افتتاح فرع أو مكتب تمثيل ببعض الدول.

وأشار إلى أن البنك يركز فى الدراسة على دولتى كينيا وكوت ديفوار، مؤكدًا أن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية وفرص النمو المتزايدة فى القارة تفتح آفاقًا جديدة للبنك، يمكن الاستفادة منها فى خطته التوسعية.

ولفت إلى أن البنك سيعتمد بنهاية العام المالى الجارى، أول ميزانية موحدة حسب القانون الجديد، بأرباح 350 – 500 مليون جنيه، بعد تجنيب الخسائر المرحلة، مؤكدا أنه يسير فى الفترة الحالية بشكل جيد نحو تطوير العنصر البشرى وتطوير النظام التكنولوجى للبنك، من خلال شركة آرنست آند يونج» التى تجرى دراسة لاحتياجات البنك فى القطاعات التشغيلية لتدشين الأنظمة التى يحتاجها فى كل قطاع، كما يعمل البنك مع «رابو بنك» أحد أكبر البنوك العالمية المتخصصة فى تمويل القطاع الزراعى، لإجراء دراسة تشخيصية وتحديد احتياجات البنك على مستوى الأدوات المصرفية، والمنتجات التى يمكن العمل عليها، والمهارات المطلوبة للعناصر البشرية لديه.

ووقع البنك فى وقت سابق بروتوكول مع شركة “إى فينانس” لتكنولوجيا تشكيل المنشآت المالية، لتدشين المحفظة الذكية والتى انتهت بالفعل، وجار إجراء التجارب عليها، تمهيدًا لتفعيلها، بعد الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى. وأكد «زين العابدين»، أن المحفظة ستقدم خدمات التحويلات فى المرحلة الأولى، على أن يتم تطويرها مع تطوير النظام التكنولوجى للبنك، بحيث يستطيع العميل إدارة حساباته عبر هذه المحفظة.

وأضاف أن البنك قام بتطوير نظام العمل الحالى لحين انتهاء الشركات المتخصصة فى إنهاء الدراسات وتحديد احتياجات البنك بدقة، موضحًا أن البنك أجرى تجارب تشغيل للنظام الحالى من خلال شهادة “أمان” التى يشارك البنك فيها بنوك الأهلى ومصر والقاهرة، لضم العمالة الموسمية تحت مظلة الدولة التأمينية، لافتًا إلى أن الشهادة أظهرت نجاح البنك فى الربط بين فروعه، وإدخال بيانات الشهادات الجديدة على أجهزة الحاسب الآلى فى الفروع، لتنعكس مباشرة على النظام المركزى بالمقر الرئيسى، باستخدام محولات وسيرفرات مؤقتة يتم العمل عليها، لحين تحديث النظام التكنولوجى للبنك بالكامل.

وأوضح أن ميكنة المعاملات تضمن النزاهة والشفافية فى المعاملات، وتقضى على الاختلاسات وإمكانية التلاعب فى موارد البنك، مشيرًا إلى أن البنك يعمل أيضًا على إعادة هيكلة شركة مصر الزراعية، عبر التغلب على خسائرها المرحلة للقيام بدورها فى الأنشطة التجارية التابعة للبنك.

وحول تطوير الفروع، أشار «زين العابدين» إلى أن خطة البنك تقوم على توحيد شخصية البنك، من خلال تطوير فروعه لتصبح علامة مميزة على مستوى مصر، وإغلاق الفروع التى لا يستفيد البنك منها، على أن يتم استخدام رخصتها فى مناطق أخرى يحقق منها البنك استفادة، ودمج بعض الفروع وتصنيفها إلى فئات «أ وب وج» تتفاوت حسب حجم المبيعات وعوامل أخرى، لافتًا إلى أن تكلفة خطة تطوير الفروع قد تتجاوز المليار جنيه، لذلك سيبدأ البنك بتطوير 200 فرع فقط، كما سيتعاقد مع وكالة إعلامية لتنظيم حملة للترويج للبنك فى ثوبه الجديد.

وشدد على أن البنك يستخدم عوائد الوديعة المساندة التى وفرها له “المركزي” فى إعادة الهيكلة، لكنه يحرص أيضًا على تحقيق الفائدة من خطة إعادة الهيكلة والتطوير، ولكن بأقل التكاليف التى تتوافق مع موارد البنك، خاصة وأن تكلفة تطوير البنية التكنولوجية قد تصل إلى 2.5 مليار جنيه.

وعلى مستوى محفظة التعثر، يعتزم البنك حسب «زين العابدين»، خفض نسبة المحفظة إلى إجمالى الائتمان عبر محورين الأول : التسويات والتحصيلات النقدية، والثانى : زيادة نسبة الائتمان الجديد المنتظم، لافتًا إلى أن محفظة القروض المتعثرة تسجل حاليًا بين 3- 3.5 مليار جنيه، تمثل نحو 13 – %15 من إجمالى محفظة الائتمان، مشيرا إلى أن البنك أجرى تسويات جديدة بقيمة مليار جنيه، خلال الفترة الماضية من العام المالى (2017/2016) وحصل نقدية منها بنسبة %30.

وأشار إلى أن البنك يجرى فى الفترة الحالية فحصًا نافيًا للجهالة، من قبل مكتب “ماك ميلان آند وودز” لتحديد الفجوات التمويلية، ومعرفة حجم التعثر على وجه التحديد من خلال تجميع البيانات بدقة، وهو ما يفتح الباب لاحتمالية زيادة المحفظة عن المستوى الحالى، موضحًا أن المكتب يعاون البنك فى تطبيق المعيار المحاسبى الجديد، وهو ما يشكل عبئا جديدا على موازنة البنك.

وألمح إلى الفائدة التى تعود على البنك من الحصول على الوديعة المساندة، والتى تحسن ميزانية البنك، وتجعل نظرة المؤسسات الخارجية له أكثر إيجابية، وهو ما يفتح المجال لإمكانية الحصول على تمويلات خارجية، ودعم فنى أو مالى، خاصة أن جهات خارجية عدة أبدت رفضها لتمويل البنك فى ظل وضعه السابق، وأيضًا قبل إقرار القانون الجديد.

وفيما يتعلق بالتمويل الذى كان البنك يتفاوض عليه مع البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، أشار “زين العابدين” إلى أن مصرفه كان قد اشترط إقرار القانون الجديد له، وبعد إقراره توقفت المفاوضات، خاصة وأن قيمة المبلغ تم توجيهها للدولة ضمن خطتها لإعادة الهيكلة، بينما البنك فى اتصال دائم مع جهات التمويل الخارجية، مثل صندوق «سند» و هيئة المعونة الأمريكية، والوكالة الفرنسية للتنمية للحصول على دعم فنى وتمويل لتدريب العاملين.

وقال إننا حققنا تقدما جيدا على مستوى محفظة القروض خلال العام المالى الجارى، ووافقنا على ضخ قروض بقيمة 1.7 مليار جنيه، ونأمل زيادتها لنحو مليارى جنيه بنهاية العام، وتسجل محفظة القروض حاليا 23 مليار جنيه، كما ارتفعت محفظة الودائع لنحو 45 مليار جنيه خلال مارس، وسيشهد العام المالى الجارى تحقيق أول أرباح موجبة، ونسعى أيضًا إلى إعادة هيكلة محفظة الاستثمارات المالية، وتنشيط دور قطاع الخزانة لاستغلال فوائض أموال البنك اليومية لاستثمارها بشكل يومى يحقق عائد للبنك.

وأشار إلى أن البنك نجح من خلال مشروع البتلو، تغيير نظرة بعض العملاء عن البنك من خلال المتابعة الجيدة لما تم منحه من ائتمان، وسحبه من العملاء غير الجادين، لتغيير الصورة الذهنية عن البنك فى الفترة الماضية، و كان بعض العملاء يحصلون عن الائتمان، ويستخدمونه فى غير أغراضه، وهو ما كان ينعكس على زيادة محفظة التعثر.

ولفت إلى أن البنك يسعى إلى استغلال الأصول غير المستغلة، والتى تسجل نحو 500 مليون جنيه، ورد الأصول المملوكة لجهات أخرى، مثل وزارة الزراعة طالما لم يستفد منها البنك حتى لا يتحمل أعباء بدون عائد، موضحا أن البنك يعمل حاليًا على إعداد قاعدة بيانات دقيقة بأصوله المملوكة له، والتى آلت إليه نتيجة تسويات ومن المتوقع أن تظهر أصول أخرى للبنك من خلال الدراسات التى يجريها، فضلا عن ذلك يمتلك البنك استثمارات فى شركات أخرى ومعظمها نهاية يونيو المقبل.

وأوضح أن ما يحدث فى البنك الزراعى، نسخة مصغرة من الإصلاح المصرفى الذى نفذه “المركزي” منذ بداية الألفية الثانية، وتسعى الإدارة الجديدة بدعم «المركزى» للقضاء على كل المشكلات التى يعانى منها البنك، وتوفير كل الموارد المالية اللازمة لتحسين الموارد البشرية، وتطوير التكنولوجيا ليقوم البنك بدوره فى خدمة الاقتصاد القومى.

ونوه بأن الدراسات التى يقوم بها البنك، على مستوى محاور العمل، ستوضح لـ “المركزي” و إدارة البنك مواطن القوة والضعف، والمشكلات التى يعانى منها بالتحديد، وبالتالى معرفة نتائج عمل الإدارة الحالية، وما حققته على مدى فترتها، متابعا : “وقد يتراءى للرقيب توفير دعم آخر للبنك بعد النظر للدراسات التى يقوم بها”.

وقال إن «المركزى» وفر للبنك وديعة مساندة بدون عائد لأجل 10 سنوات، بقيمة 6.5 مليار جنيه، تم إدراجها ضمن الشريحة الثانية من رأس المال، بينما يعانى البنك من خسائر متراكمة بقيمة 6-7 مليارات جنيه، موضحًا أن رأس مال البنك ضمن القاعدة الرأسمالية، وبعد تجنيب آثر الخسائر المرحلة يتراوح بين 1-1.5 مليار جنيه.

وأكد أن الخطة الواضحة التى يعمل عليها البنك لإعادة الهيكلة، دفعت كثيرا من الشركات الكبرى إلى عرض التعاون معه، فعلى سبيل المثال عرضت شركة «فيزا» توريد مليون كارت خصم وائتمان للبنك بدون عائد، ضمن خطتها لتوريد 3 ملايين كارت، موضحًا أن الشركة ستحقق عائدا بلا شك من نشر الكروت الخاصة بها على عملاء البنك.

وتابع : تأتى خطة نشر الكروت ضمن مجهودات البنك للتوسع فى قطاع التجزئة المصرفية، من خلال استحدات إدارات تمويل الغاز الطبيعى، والتى يصل حجمها حاليًا لأكثر من 200 مليون جنيه، وتعاقد البنك مع شركات مثل «بتروجاس» و«غازتك» لتمويل العملاء، ودشن وحدة للتمويل العقارى للاستفادة من مبادرة «المركزى» وتلبية احتياجات عملائها من المزارعين، وحاليًا يدرس البنك تدشين وحدة لتمويل مشروعات الطاقة الشمسية.

وشدد على دور البنك فى تحقيق الشمول المالى، من خلال كارت الفلاح الذى يدخل الفلاحين ضمن المنظومة الرسمية للدولة، ومن المتوقع بدء توزيعه خلال أبريل المقبل، لافتًا إلى أن البنك يفكر أيضًا فى تدشين «أجريكارد» للفلاحين ليقدم البنك خدماته، من خلاله سواء تحصيل الأقساط أو الائتمان.

وأضاف أن البنك قام بدور كبير خلال أسبوع الشمول المالى العربى العام الماضى، وقام بفتح حسابات تمثل %15 من إجمالى الحسابات الجديدة التى قام القطاع المصرفى بتدشينها خلال هذه الفترة، وبخلاف ذلك يتعاون البنك مع شركات الدفع الإلكترونى مثل «فورى» و«إى فينانس» من خلال نشر نقاط البيع وتوفير الدفع والتحصيل الإلكترونى للعملاء، وكذلك تحصيل الضرائب.

