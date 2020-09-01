«الزراعة»:3.1 مليون طن حجم إنتاج مصر من الطماطم خلال الموسم الصيفى

أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة ممثلة فى إدراة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية أن حجم إنتاجية محصول الطماطم فى الموسم الصيفى بلغ 3.1 مليون طن فى مساحات سجلت 207 آلاف فدان وتمت الزراعة بداية من شهر مايو ويونيو والحصاد فى يوليو وأغسطس مقابل 192 ألف فدان فى الموسم المقابل من العام الماضى بزيادة 15 ألف فدان .

وذكر «التقرير» أن حجم إنتاجية الطماطم خلال الموسم الصيفى ارتفع من 2.8 مليون طن إلى 3.1 مليون طن بزيادة 300 ألف طن.

وقال الدكتور علاء البحراوى مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة فى تصريحات خاصة لجريدة «المال» إن ارتفاع انتاجية الخضروات واستقرار الأسعار ناتج عن تحسن الأوضاع المناخية خلال فصل الربيع والصيف الجارى مما انعكس على زيادة الرقعة الزراعية والأنتاجية وانخفاض الأسعار فى الأسواق.

وألمح البحراوى إلى أن هناك لجاناً مرورية يومية لمتابعة زراعات الخضر الصيفى بالغيطان لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق والتصدير، من مساحات الخضر الصيفى المنزرعة، مضيفا أن هناك زيادة فى الإنتاج وزيادة فى المعروض بالأسواق من جميع الخضروات الصيفية.

وأضاف مدير إدارة الخضر أن هناك لجاناً فنية تزور الأسواق دوريا، بالمرور على جميع السلع الأساسية من الخضروات بجميع المحافظات وأيضا لتقديم جميع الإرشادات والتوصيات الفنية للمزارعين فى المزروعات.

وأشار البحراوى إلى أن مواجهة المناخ المتغير هو التحدى الأكبر أمام وزارة الزراعة حاليا متابعا أن هناك غرف عمليات لتلقى شكاوى المزارعين، وفى حالة وجود شكوى تتوجه اللجان على الفور لحل المشكلة وتقديم كل الدعم للمزارعين، ومتابعة جميع أنواع الخضر من خلال المرور الحقلى بالغيطان ،والتعريف بأهم الممارسات الجيدة لمتابعة المحصول ومواجهة المناخ المتغير ،لزيادة الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المحلى.

ولفت «التقرير» إلى أن مساحة الكوسة تبلغ حاليا 18 الفاً 670 فدان، والباذنجان49 ألفاً 665 فداناً، والقرنبيط30 فداناً، والبطيخ 59 ألف 552 فداناً، والكنتالوب 33 ألف فدان، والبامية 8225 فدان والملوخية 8500 فدان، والخيار المكشوف 31 ألف و400 فدان، والفلفل 47 ألف فدان، و363 ألف فدان بصل أخضر، والخس 811 فداناً، الشمام 7600 فدان، وكسبرة 11 ألف 387 فداناً.

يذكر أن إجمالى مساحات الطماطم بلغ نحو 400 ألف فد ان فى 2019 زرعت فى 3 عروات وهى ثانى محصول بعد البطاطس الذى يصل إلى 600 ألف فدان، وأن عروات الطماطم منها العروة النيلى وصلت مساحتها إلى 49 ألف 252 فداناً، والعروة الشتوى إلى 141 ألف 78 فدانا، فى حين سجلت مساحة العروة الصيفى 192 ألفا و262 فدانا، وبلغ متوسط الإنتاجية 15 – 18 طنا للفدان بإجمالى إنتاج كلى لمصر يصل إلى أكثر من 6 ملايين و500 ألف طن.

الصاوى أحمد