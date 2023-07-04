«الزراعة» X عيد الأضحى.. تعرف على أبرز أنشطة الوزارة خلال الإجازة (إنفوجراف)

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، إنفوجراف بعنوان: “الزراعة في عيد الأضحى”، يشمل أبرز أنشطة الوزارة وقطاعاتها وهيئاتها المختلفة خلال أيام عيد الأضحى.

وسلط الإنفوجراف على أبرز أنشطة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال العيد، حيث أشار إلى الاجتماع الموسع الذي عقده مع قيادات الوزارة لبحث الاستعدادات لعيد الأضحى، كذلك تفقده المنافذ التابعة للوزارة ومعرض خير مزارعنا لأهالينا للاطمئنان على توافر السلع الغذائية للمواطنين ذلك.

وشارك القصير أهل قريته “بنا أبوصير” بسمنود في الغربية احتفالهم بعيد الأضحى المبارك، كذلك حرص على متابعة سير العمل مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها، والمراكز البحثية، والتوجيه بالتواصل السريع مع المزارعين والمربيين، كما وجه الشكر إلى جميع الجهات الإنتاجية والخدمية والبحثية التابعة للوزارة وغرفة العمليات.

وأشار الإنفوجراف إلى التكليفات العاجلة من وزير الزراعة إلى قيادات الوزارة خلال الإجازة والتي شملت:

التأكيد على عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين واستمرار دعم المزارعين خلال الإجازة.

تشديد عمليات الرقابة على الأسواق ومنافذ وشوادر بيع اللحوم والأضاحي الحية.

ضخ المزيد من المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة في منافذ الوزارة الثابتة والمتنقلة.

الغاء الراحات للعاملين بالقطاعات والإدارات الخدمية والإنتاجية.

تفعيل دور غرفة العمليات المركزية والتواصل مع الغرف الفرعية بالمحافظات والادارات.

تفعيل الخط الساخن وتلقى شكازى وبلاغات واستفسارات المواطني.

منع التعدي على الأراضي الزراعية والتعامل مع أي مخالفات في المهد.

متابعة المحاصيل المنزرعة واستلام تقاوى الإكثار بمحطات الإنتاج والغربلة.

دعم المجازر بالاطباء البيطريين للاشراف على ذبح الأضاحي.



وفيما يتعلق بالاستعدادات المبكرة التي اتخذتها الوزارة لاستقبال عيد الأضحى، شملت:

إعلان حالة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية والإنتاجية.

حملات مكثفة على الشوادر ومنافذ بيع الأضاحى للتأكد من سلامتها.

إرشادات لتوعية المواطنين بكيفية اختيار الأضاحي والتأكد من سلامة اللحوم.

ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية واللحوم بمنافذ الوزارة الثابتة والمتنقلة.

وهناك أيضا عدد من القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، والتي تم فيها إلغاء الراحات والعمل المستمر وتقديم الخدمات، وهي:

العاملين بالحدائق والمتنزهات

العاملين بالمعامل التابعة لمركز البحوث الزراعية

العاملين بالحجر الزراعي في الموانئ والمنافذ

العاملين بمشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس

مهندسي حماية الأراضي

الأطباء البيطرين بالمجازر

العاملين بمحطات الغربلة وانتاج التقاوي

وسلط الإنفوجراف الضوء أيضا على المشاركة في بعثة الهدي والأضاحي، حيث هناك 306 أطباء بيطريين تم إيفادهم للمشاركة في بعثة الهدي والأضاحي في موسم الحج، والتي تولت الكشف على الأضاحي في مجازر منى بالأراضي الحجازية، فضلا عن تكريم البنك الإسلامي لبعثة وزارة الزراعة من الأطباء البيطريين المصرية للهدى والأضاحى المشاركة في موسم الحج هذا العام.

فيما وجه أيضا الجانب السعودي الشكر لوزير الزراعة للتعاون في إنجاح عمليات الكشف على لحوم الهدى والأضاحى والصدقات بالمملكة العربية السعودية.

وفيما يتعلق بالمرور والمتابعة الميدانية، جاءت كالتالي:

مسئولو الإصلاح الزراعي يتفقدون الجمعيات والمشروعات التابعة للهيئة في البحيرة، وبني سويف، والشرقية .

مسئولو حماية الارضي يتابعون سير العمل في محافظات وجه بحري

مديري مديريات الزراعة والطب البيطري يتفقدون سير العمل كل بنطاق محافظته.

قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والاقليمي للاغذية والاعلاف يشنون حملات على مصانع ومخازن الأعلاف بدمياط والدقهلية.

مسئولوا الادارتين المركزين لانتاج وفحص واعتماد التقاوي يتابعون العمل في سخا والفيوم وبني سويف

المشروع القومى لتطوير انتاج الارز، ينتهي من شتل تقاوي الأرز الهجين، والارز السوبر، لتوفيرها للعام المقبل.

وعلى صعيد غرف العمليات والخط الساخن، فشملت:

غرفة عمليات مركزية بديوان الوزارة مشكلة من الادارات والهيئات المعنية.

تخصيص الارقام: 15500 – 19561 لتلقى شكاوي واستفسارات المواطنين.

تلقى الشكاوى والاستفسارات على مدار الساعة على الرقم: 01111866710.

التفاعل مع شكاوي المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة.

غرفة عمليات بالادارة المركزية لحماية الأراضي.

غرفة عمليات بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

غرف عمليات بمديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات.

وحول الجهات الممثلة بغرفة العمليات المركزية، فهي:

قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة.

الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

الهيئة العامة للاصلاح الزراعي.

مركز البحوث الزراعية.

قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

قطاع استصلاح الأراضي.

الإدارة المركزية لحماية الاراضي.

الإدارة المركزية للتعاون الزراعي.

الإدارة المركزية لمكافحة الآفات.

الإدارة المركزية لشئون المديريات.

وفيما يتعلق بأهم الأرقام الخاصة بعيد الأضحى المبارك: