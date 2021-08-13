«الزراعة» : 97% نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن.. و100 مليار جنيه حجم الاستثمارات

أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة أن الاستثمارات بقطاع الثروة الداجنة بلغت 100 مليار جنيه، وتُولي الدولة ممثلة في الوزارة أهمية كبرى لتنمية القطاع الذي يوفر البروتين لشريحة واسعة من المستهلكين عبر التوسع في منح الرخص للشركات بمناطق الاستصلاح الجديدة.

وأضاف التقرير أن القطاع مهم وحيوي إذ يبلغ حجم الاستثمارات فيه أكثر من 100 مليار جنيه، ويستوعب حوالى 3 ملايين عامل، وأصبح يحقق الاكتفاء الذاتى بنسبة تصل إلى 97%.

وكشف التقرير أنه وفى إطار دعم هذا القطاع وزيادة قدراته تم لأول مرة منذ 2006 اعتماد وتسجيل 30 منشأة معزولة خالية من إنفلونزا الطيور، من المنظمة العالمية لصحة الحيوان خلال عامى 2020/ 2021، مما ساعد فى فتح مجال لتصدير الدواجن ومنتجاتها، إلى عدة دول؛ منها غانا، وعمان، والإمارات.

وطبقًا لشعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة، فإن أسعار الدواجن تتراوح بين 23 و24 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وتراوح السعر للمستهلك بين 26 و30 جنيهًا، وأسعار الدواجن المجمدة، الدجاجة وزن 1 كجم صافي 39-42 جنيهًا، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيهًا للكيلو، وسعر الدواجن الساسو سجل 40 جنيهًا.