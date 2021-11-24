«الزراعة»: 950 مليون جنيه قيمة صادرات طرود النحل خلال 2021

هذا الكارت سيوفر لنا قاعدة بيانات يمكن أن نستعين بها فى أى وقت

أكد الدكتور فتحى بحيرى رئيس اتحاد النحالين العرب التابع لوزارة الزراعة أن قيمة صادرات طرود النحل خلال العام الجارى بلغت 950 مليون جنيه (60 مليون دولار ) ، مقابل تصدير 1.2 مليون طرد (خلية ) نحل للبنان والأردن والكويت وقطر والسعودية، منذ مطلع العام وحتى 22 نوفمبر الحالى.

وأضاف «بحيرى» – فى تصريحات خاصة لجريدة «المال» – أن الصادرات العام الماضى سجلت مليون طرد نتيجة فيروس كورونا بينما ارتفعت العام الحالى بنحو200 ألف طرد.

وأشار إلى أن الاتحاد بمساعدة وزارة الزراعة يسعى إلى ضبط وتنظيم سوق العسل فى مصر من خلال تدشين قاعدة بيانات مميكنة لتحديد حجم الاستثمارات وحجم الإنتاج فى السوق ولزيادة معدلات التصدير لأوروبا.

وكشف أنه خلال الفترة الماضية تعثرت بعض المشروعات مثل مشروع «كارت النحال» وأيضا مشروع إنتاج العسل من تدشين خلايا النحل بجوار المسطحات الخضراء.

يذكر أن «كارت النحال» سيوفر إحصائية تمكن من معرفة عدد النحالين وعدد الخلايا الموجودة فى مصر، ومن خلال ذلك سيتم اقتحام الاتحاد الأوروبى بالصادرات المصرية.

وقال “بحيرى “ إن هذا الكارت سيوفر لنا قاعدة بيانات يمكن أن نستعين بها فى أى وقت لتطوير وضبط سوق العسل.

وأضاف أنه تم تصدير 3000 طن عسل نحل منذ بداية العام وحتى الآن ، من إجمالى 20 ألف طن منتجة سنويا فى مصر لبعض الدول العربية واللاتينية والآسيوية.

وتحتضن حديقة الأورمان النباتية بالجيزة، مهرجان العسل المصرى، من 24 نوفمبر الجارى فى دورته الثالثة تحت شعار” ذهب مصر السائل” والذى يستمر لمدة أربعة أيام.

كان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وافق على إقامة المهرجان بحديقة الأورمان والذى يسهم فى فتح فرص تسويقية وتصديرية جديدة للمنتجين، فضلا عن التعارف بين منتجى العسل لخلق فرص للتعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع كل المؤسسات الرسمية والأهلية والتنظيمات المحلية والعالمية المهتمة بالصناعات الغذائية، البنوك، المؤسسات العالمية المتخصصة، المجالس التصديرية، وغرفة الصناعات الغذائية، إذ يهدف هذا التعاون إلى تطوير الصناعة والإنتاج المحلى.

وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، إن وزير الزراعة وجه القطاعات المعنية فى الوزارة ببحث كيفية النهوض بصناعة عسل النحل من كافة جوانبها وإزالة أى معوقات أمامها مع تسهيل كافة إجراءات تصدير العسل المصرى للخارج خاصة أنه يتمتع بسمعة جيدة فى معظم دول العالم.

وأضاف أن مهرجان عسل النحل الذى تستضيفه حديقة الأورمان كل عام يسهم فى نشر ثقافة تربية النحل بين المجتمع المدنى والتشجيع على ذلك، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم خلال المهرجان، طرح وعرض ومناقشة التحديات والمعوقات التى تواجه النحالين وإيجاد أنسب الحلول لها، بالتعاون مع المسئولين والمختصين بوزارة الزراعة.

كان فتحى بحيرى رئيس اتحاد النحالين العرب ورئيس المهرجان، أعلن فى وقت سابق أن هناك حوالى 100 منتج وعارض يشاركون فى المهرجان هذا العام، بالإضافة إلى بعض الشركات المتخصصة فى إنتاج مستلزمات المناحل.

وأشار إلى أن قطاع تربية النحل فى مصر يعمل فيه أكثر من 25 ألف أسرة، كما تملك مصر حوالى 2 مليون خلية نحل تنتج حوالى 20 ألف طن عسل للسوق المحلية وتصدير حوالى 1.2 مليون طرد عسل لمعظم دول العالم بما فيها أوروبا وأمريكا.