الزراعة: 90% زيادة في صادرات الجوافة

بلغت صادرات الجوافة 8482 طنًا في الفترة من أول يناير إلى نهاية مايو، مقابل 4688 طنا خلال نفس الفترة المقابلة من العام الماضي، رغم استمرار جائحة كورونا، بزيادة تفوق الـ90%.

وأضاف تقرير صادر عن الحجر الزراعي المصري تلقته “المال” أن حجم الصادرات الزراعية المتنوعة بلغت منذ اول يناير إلي نهاية مايو الجاري نحو 3 ملايين و315 ألفا، و453 طنا في 2021 مقارنة بـ3ملايين و66 ألفا و454 طنا، بزيادة تقترب من 250 ألف طن، بزيادة تلامس 10%، رغم استمرار جائحة كورونا.

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في وقت سابق، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 3.3 مليون طن، وذلك وفقاً لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 26 مايو 2021.

وقال القصير إن أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب.

مشيرا إلى أنه تم تصدير 8500 طن خوخ وحوالي 6500 طن بطيخ مع بداية الموسم إلى دول انجلترا وإيطاليا وروسيا ورومانيا وبولندا وتركيا والسعودية والإمارات والكويت والبحرين ولبنان وليبيا والعراق الأمر الذي يؤكد جودة البطيخ والخوخ المصري حيث يشهدا إقبالا متزايدا من الدول التى تضع مواصفات واشتراطات شديدة الصعوبة على استيراد المواد الغذائية الامر الذى يعكس أيضا جودة المنتجات الزراعيه المصرية وسلامة الاجراءات التى تتخذ فى تتبع هذه المنتجات والرقابه عليها

وأكد وزير الزراعة أن المنتجات الزراعية المصرية حاليا تغزو أسواق أكثر من 160 دولة، وأنها حققت حتى الآن زيادة حوالي 250 الف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، مشيدًا بالجهود التي يبذلها العاملون في الحجر الزراعي المصري الذين يعملون على مدار الساعة من أجل تسهيل إجراءات التصدير.

وأكد الدكتور أحمد العطار مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعي في تصريح لـ”المال” أن أبرز الصادرات الزراعية التي ارتفعت العام الحالي هي الثوم والفراولة والعنب والبطاطا وتفل البنجر.

وأكد العطار أن صادرات الجوافة جيدة رغم استمرار جائحة كورونا مقارنة بالعام الماضي، مع استمرار تحسن إنتاجية المنتج المصري خلال الفترة الراهنة .