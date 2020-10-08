الزراعة : 9.4 مليون جنيه تمويل لرفع كفاءة وتطوير 15 مركز تجميع ألبان في 4 محافظات

اعتمدت اللجنة التنسيقية لإدارة المشروع القومى لمراكز تجميع الألبان برئاسة مصطفى الصياد – نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تمويل 9,4 مليون جنيه من خلال البنك الزراعى المصرى لتطوير ورفع كفاءة 15 مركز لتجميع الألبان فى 4 محافظات.

وقال الصياد إن الاهتمام بإنشاء مراكز جديدة لتجميع ألبان فى مناطق تمركز صغار مربى ماشية ومنتجى الألبان وكذلك رفع كفاءة وتطوير مراكز التجميع القائمة بقروض بنكية ميسرة طبقاً للمواصفات القياسية لتواكب المعايير الدولية، يؤدى إلى الحصول على ألبان جيدة للإستهلاك الطازج أو التصنيع ويعمل على فتح أفاق جديدة لتصدير منتجاتنا اللبنية إلى الخارج مما يؤدى إلى تحسين العائد من إنتاج الألبان لصغار المربين وخاصة أن مراكز تجميع الألبان هى المنافذ التسويقية لصغار مربى ماشية اللبن.

كما ـكد الصياد على أهمية إنشاء مراكز تجميع ألبان فى محافظات الصعيد ذات الكثافة العالية فى الثروة الحيوانية مشيرا إلى توجيهات السيد القصير – وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى بإنشاء مراكز لتجميع الألبان تابعة لوزارة الزراعة فى تلك المحافظات طبقاً للمواصفات القياسية حتى تكون نموذجا يحتذى للقطاع الخاص

من ناحيته أكد د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة انه تم إدارج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للإستفادة من مبادرة البنك المركزى 5% كما تم إستثناء أصحاب مراكز تجميع الألبان من الشرط القانونى للتمويل وأن هناك تنسيق وتعاون بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربى لتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لمراكز تجميع الألبان بصناعة وطنية تتميز بالجودة العالية والسعر الأفضل.

‏وأضاف سليمان أن وزير الزراعة وجه بتشكيل لجنة فنية تختص بتقييم مراكز تجميع الألبان ميدانياً على أرض الواقع وتحديد إحتياجات التطوير لكل مركز والتى تقوم بدورها برفع تقريرها الفنى للعرض على اللجنة التنسيقية للبت فى اعتماد التمويل اللازم بعد استكمال الدراسات الائتمانية من قبل البنوك الممولة.

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