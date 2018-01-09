الزراعة: 80 طلباً حصيلة مبادرة ملء الفراغات منذ يوليو

المال ـ خاص تستهدف وزارة الزراعة ترخيص 3 آلاف مزرعة إنتاج حيوانى خلال العام الجارى فى جميع المحافظات، تتنوع ما بين المزارع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مقارنة بنحو 2258 مزرعة تم تقنين أوضاعها فى 2017. كشفت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون تنمية الثروة الحيوانية، عن ترخيص 7 مزراع خيول و22

المال ـ خاص

تستهدف وزارة الزراعة ترخيص 3 آلاف مزرعة إنتاج حيوانى خلال العام الجارى فى جميع المحافظات، تتنوع ما بين المزارع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مقارنة بنحو 2258 مزرعة تم تقنين أوضاعها فى 2017.

كشفت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون تنمية الثروة الحيوانية، عن ترخيص 7 مزراع خيول و22 مزرعة أغنام و455 مصنع أعلاف حيوانية فى 2017، مقابل ما تستهدفه الوزارة بواقع 500 مزرعة خيول، و50 مزرعة أغنام وألف مصنع خلال 2018.

وقالت محرز فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن الوزارة تلقت نحو 80 طلبًا من مزارع الإنتاج الحيوانى؛ لتنفيذ توسعات جديدة طبقًا لمبادرة «ملء الفراغات»، التى أطلقتها وزارة الزراعة بعد موافقة البنك المركزى فى يونيو الماضى، بالتزامن مع مشروع تسمين البتلو.

ويعتبر مشروع «ملء الفراغات» هو مشروع موازٍ لحملة إعادة إحياء مشروع البتلو، لكنه مخصص للشركات فقط، ومستهدف منه تنفيذ مشروعات وتوسعات فى الأماكن الخالية، بقروض ميسرة بفائدة %5، ويستهدف رفع واستكمال الطاقة الاستيعابية لمزارع الإنتاج الحيوانى.

وأضافت محرز أن عدد مزارع الإنتاج الحيوانى التى انتهت من استيفاء شروط ترخيص التشغيل، بلغت 63 مزرعة، بطاقة توسعية تبلغ نحو 13755 «بقرة» لإنتاج الألبان و12955 عدد رؤوس عجول التسمين.

وأوضحت أن طلبات الشركات تم رفعها إلى البنك الزراعى المصرى؛ للحصول على قروض ضمن مشروع ملء الفراغات، وتنوعت بين أبقار حلابة بعدد 44375 رأسًا، وعجول تسمين بعدد 88195 رأسًا.

وأشارت إلى أن البنك الزراعى المصرى اعتمد نحو 10 طلبات حتى الآن، وقام بتمويلها لتنفيذ التوسعات الجديدة فى مجالى إنتاج الألبان واللحوم، بقيمة 197.3 مليون جنيه، بعدد 2080 رأس حلابة و6700 رأس تسمين.

ويوجد فى مصر نحو 22 مليون رأس ماشية طبقا لآخر بيانات صادرة من وزارة الزراعة موزعة بين إنتاج حيوانى وأغنام وماعز وخيول.