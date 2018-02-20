الزراعة: 700 ألف طن أسمدة فائض الموسم الشتوى

المال ـ خاص نجحت وزارة الزراعة، للمرة الأولى مرة منذ أعوام فى تسليم كامل حصص الأسمدة للموسم الشتوى، وفائض يزيد عن 700 ألف طن، ترحل للموسم الصيفى المقبل، الذى ينطلق مطلع مارس. أكد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، أن المزارعين تسلموا %95 من أرصدة الموسم الشتوى البالغة 1.2 مليون طن حتى

المال ـ خاص

نجحت وزارة الزراعة، للمرة الأولى مرة منذ أعوام فى تسليم كامل حصص الأسمدة للموسم الشتوى، وفائض يزيد عن 700 ألف طن، ترحل للموسم الصيفى المقبل، الذى ينطلق مطلع مارس.

أكد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، أن المزارعين تسلموا %95 من أرصدة الموسم الشتوى البالغة 1.2 مليون طن حتى الآن، مع وجود مخزون إضافى من الأسمدة المدعمة يبلغ حاليا 700 ألف طن، ترحل للموسم الصيفى المقبل، الذى ينطلق مطلع مارس.

ينطلق الموسم الشتوى فى 24 سبتمبر، ويستمر حتى نهاية فبراير، والموسم الصيفى من مارس حتى سبتمبر، ويوجد فى مصر 7 شركات موردة للأسمدة لصالح وزارة الزراعة، هى أبو قير، والدلتا، وموبكو، والمصرية، وحلوان، والنصر، والإسكندرية.

أوضح حمادة أن احتياجات الموسم الصيفى تصل إلى 2.2 مليون طن، لكثرة المحاصيل المنزرعة، وطول مدة بقاءها فى الأراضى، واحتياجها للأسمدة، على رأسها القطن، والذرة، والأرز، وقصب السكر، والبنجر، فضلا عن الخضروات، والفاكهة، وغيرها.

أبدى حمادة موافقته على مقترح تحديد سعر واحد للأسمدة فى الأسواق، الذى قدمته جميعة الإصلاح الزراعى مؤخرا، لكن شرط وصول الدعم لمستحقيه، سواء بشكل نقدى أو عينى.

أضاف أن مقترح تحرير أسعار الأسمدة، لم يصل لوزارة الزراعة أو للاتحاد التعاونى، أو اللجنة التنسيقية للأسمدة حتى الآن، ولا يزال مجرد مقترح.

أوضح أن تحرير سعر الأسمدة يحل مشكلة الفساد المستشرى فى حلقات التوزيع، بداية من المصنع حتى وصوله للمستحقين، ومن الممكن أن يقدم ذلك الدعم من خلال البطاقات الذكية الإلكترونية، أو كارت الفلاح، الذى تنفذه وزارة الزراعة حاليا.

كان مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، تقدم بمقترح كممثل عن التعاونيات الزراعية، لتحرير سعر الأسمدة، وإنشاء صندوق موازنة أسعار المنتجات الزراعية، برئاسة وزير الزراعة، ليكون بديلا عن سياسة دعم الأسمدة الحالية، وإعداد آلية جديدة للدعم النقدى للمزارع، مقابل توريد المحاصيل الإستراتيجية للحكومة، موضحا أن تلك الآلية تهدف إلى حماية المزارعين من تقلبات أسعار السلع الزراعية، وتضمن الحد من استغلال أموال الدعم.

أكد «الشراكى» فى تصريح لـ«المال»، أن الشركات الموردة للأسمدة المدعمة ملتزمة، وتوريد 200 إلى 220 ألف طن شهريا من 7 شركات.

أوضح «الشراكى» أن كل الشركات تورد حصتها الشهرية بانتظام باستثناء «موبيكو» التى تورد 70 % من حصتها، بسبب التجديدات فى خطوط الإنتاج وأعمال الصيانة، لافتا إلى أن أسعار الأسمدة فى السوق الحرة سجلت 5000 جنيه حاليا، لا سيما فى جنوب الصعيد، بسبب تكلفة النقل.

أكد أن أسعارالأسمدة الحرة ترتفع باستمرار نتيجة وجود سعرين، مدعم وحر، والفارق بين الاثنين وصل إلى 2000 جنيه، وبيع طن السماد المدعم فى الجمعيات الزراعية بسعر 3200 جنيه، حين يباع لدى المحال المتخصصة بسعر 5000 جنيه ومرشح للزيادة.

لفت إلى أن تحرير سعر الأسمدة السبيل نحو استقرار وهدوء الأسعار، مشيرا إلى أن الدولة تدفع 2.54 مليار جنيه سنويا، على دعم الأسمدة لمحاصيل القطن، والأرز، والقمح، والذرة، والبنجر، وقصب السكر، ولا يستفاد منه الفلاح مباشرة، مشيراً إلى أن دعم أسمدة القطن يصل إلى 81 مليون جنيه، و135 مليونا للأرز، و810 ملايين للقمح، و85 مليونا للبنجر، و300 مليون لقصب السكر، ومليار و80 مليونا لأسمدة الذرة الشامية.

أشار إلى أن الآلية المقترحة تتضمن دفع 2.54 مليار جنيه سنويا فى حسابات الصندوق، لتوجيه دعم مباشر للفلاحين فى حالة توريدهم للمحاصيل الإستراتيجية للحكومة، وإلغاء الدعم فى حالة التصرف بتسويق المحصول لغير الحكومة.

أكد أن الصندوق يعتمد على تلافى سلبيات النظام الحالى للدعم، لاسيما أن الدعم لا يصل إلى الفلاح الحقيقى الذى يزرع الأرض، وأى سلعة تباع بسعرين، تفتح الباب أمام الفساد.