الزراعة: 7 قوافل بيطرية مجانية لفحص وعلاج المواشي في الدقهلية

أكد الدكتور هانى حسن، مدير معهد التناسليات الحيوانية أنه تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة انتقلت قافلة من باحثي معهد بحوث التناسليات الحيوانية إلى محافظه الدقهلية.

وأوضح تقرير الزراعة أن القافلة توجهت إلى قرى (طنيخ مركز نبروه .. ميت محمود مركز المنصورة ، نجير مركز دكرنس، المنيل مركز طلخا، أشمون الرمان مركز دكرنس، بساط مركز طلخا، العيادية مركز شربين بمحافظة الدقهلية في الفترة من 24 أكتوبر إلى 29 أكتوبر 2020.

وكشف التقرير أنه قد نفذ عدد 7 قوافل بيطرية بمشاركة معهد بحوث صحة الحيوان ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات ومديرية الطب البيطري بالدقهلية وتم عمل ندوة عن تدوير المخلفات الزراعية لعمل علائق اقتصادية بمعرفة معهد الإنتاج الحيواني كما تم عمل العديد من لقاءات التوعية بدور صندوق التأمين على الماشية بمعرفة فريق متخصص من الصندوق.

واضاف حسن أن القوافل قامت بفحص وعلاج عدد 2896 حيوانا بالمجان منها 1492 تم فحصها وعلاج ما يحتاج للعلاج وتأهيلها تناسليا ومتابعه أعمال التلقيح الاصطناعي كما تم فحص عدد 5 طلوقه تستخدم في التلقيح االطبيعي وتم علاج 1399 باطنيا وتحصين 591 بالتحصينات غير سيادية وتم عمل 10 عمليات جراحية .

وبلغ عدد المستفيدين من القافلة 992 مستفيدا من صغار المربيين وقد تم تدريب عدد 22 طبيبا من الحكوميين وغير حكوميين على أعمال التلقيح الصناعي والرعاية التناسلية والفحص بالموجات فوق الصوتيه ما سينعكس بالإيجاب علي تنمية الثروة الحيوانية لدى المربي الصغير.

كما قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكريم أعضاء القافلة، وتوجه بخطاب شكر لوزير الزراعة، وأشاد بأداء الفريق الطبي وطلب تكرار هذه القوافل لما تحققه من مكاسب للمربي الصغير في القري الاكثر احتياجا.