«الزراعة»: 67 سوقا تنضم لقائمة مستوردي الحاصلات المصرية

كشف أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى أن وزارة الزراعة استطاعت فتح 67 سوقا جديدة لاستقبال الصادرات الزراعية المصرية خلال الخمس أعوام الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للدول المستقبلة لمحاصيل مصر من الخضراوات والفاكهة إلى 150 لنحو 350 صنفا .

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ «المال»- أن تلك الأسواق تضم جميع دول العالم من اليابان شرقا إلى أمريكا وكندا غربا ومن النرويج شمالا إلى نيوزيلندا وأستراليا جنوبا .

على صعيد صادرات مصر للسعودية، أكد «العطار» أن الصادرات الزراعية للمملكة العربية السعودية تسير بانتظام بعد تنفيذ طلب «الأخيرة» بتطبيق معايير الجودة الخاصة بالصادرات الزراعية للدول الكبرى مثل الاتحاد الأوروبى وأمريكا واليابان والصين ونيوزيلندا وأستراليا.

كانت السعودية طالبت مصر مؤخرا بتشديد معايير الصادرات المصرية الموردة إليها والالتزام بنفس مواصفات التصدير للدول الأوروبية.

وأوضح أن المعايير الدولية للتصدير إلى هذه الدول الكبرى تقتضى الإشراف التام على مزارع التصدير فى كل مراحل الزراعة حتى الحصاد والتعبئة والتصدير من قبل إدارة الحجر الزراعى عبر تكويد هذه المزارع لسهولة تتبع منتجاتها فى الداخل والخارج والتأكد من توافقها مع الاشتراطات الدولية فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية والاستخدام الآمن للمبيدات .

وأكد «العطار» ارتفاع حجم صادرات مصر الزراعية بشكل سنوى إذ سجلت نهاية العام الماضى 5.6 مليون طن مقارنة مع 4.5 مليون طن العام السابق عليه بزيادة %25 .

على صعيد آخر، أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة أن صادرات الحاصلات الزراعية تخطت مستهدفات العام الماضى رغم الصعوبات ومشكلات التضخم العالمى والتوترات العالمية .

وأضاف التقرير أن الحاصلات الزراعية التى تصدرها مصر إلى الخارج ، والتى تتمتع بسمعة جيدة تشمل الموالح ، البطاطس ، البصل الطازج ، العنب ، الطماطم الطازجة ، البطاطا، الفراولة ، الفاصوليا الطازجة والجوافة ، الثوم ، البطيخ.

وأوضح التقرير أن إجمالى الحاصلات الزراعية المصرية التى تم تصديرها خلال الفترة من بداية يناير الماضى حتى الآن بلغ حوالى 4 ملايين و191 ألفا و200 طن، ‏ بزيادة لأول مرة عن الفترة نفسها من 2021 سواء من حيث الكمية أو القيمة.

الصاوى أحمد