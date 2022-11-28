الزراعة: 663 ألف فدان بطاطس خالية من العفن البني

استعرضت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، تقريرا حول إنجازات المشروع، خلال الفترة من منتصف يوليو الماضي، وحتى الأسبوع الثالث من نوفمبر الجاري، استعدادا لموسم البطاطس الجديد 2022/2023.

وأشارت بلابل، إلى أن إجمالى تقاوى بطاطس الكسر المحلى (الثلاجات)، والتي تم فحصها للموسم الجديد بلغ حوالي ٢٠٠ ألف و ٢١٤ طنا، بإجمالي عدد عينات 10109 عينات، بينما بلغ إجمالى تقاوى البطاطس المستوردة، خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر الجاري، حوالي 26 ألفا و225 طنا، بإجمالي عدد عينات 1074 عينة.

وأضافت مدير المشروع، أنه فيما يتعلق بتأسيس المناطق الخالية من العفن البني في البطاطس: تم تأسيس عدد 34 جهاز بمساحة 3758 فدانا داخل المناطق الخالية ليصبح الإجمالي العام لمساحات المناطق الخالية من العفن البني 663 ألف فدان، لافتة إلى أنه تم عمل صيانة لعدد 7 بيفوتات بمساحة 820 فدانا ليصبح الإجمالي العام 3472 فدانا.

وأوضحت أنه تم تحقيق مساحة 49 ألف فدان حتى الآن ومازال التحقيق مستمرا، بالمساحات المزروعة للعروة الشتوية لموسم 2022/2023، كذلك تم تحقيق مساحة 450 فدانا حتى الآن ومازال التحقيق مستمرا، ضمن المساحات المزروعة للعروة الصيفية لغرض إنتاج تقاوي لموسم 2023/2024.

وحول أعمال وحدة الرصد والمتابعة، أشارت بلابل إلى أنه يتم متابعة أعمال مهندسي المناطق الخالية يوميا، حيث تشمل: التأسيس والصيانة للمناطق الخالية، شحن التقاوي لزراعة العروة الشتوية، اعتماد زراعات العروة الشتوية للموسم الجديد 2022/2023، فضلا عن مراجعة إستمارات العمل على الأجهزة اللوحية (التابلت) وإدخالها بقاعدة البيانات، وإدخال بيانات الثلاجات المخصصة لحفظ تقاوي البطاطس المعتمدة لزراعات العروة الشتوية داخل المناطق لخالية وإضافتهم إلى قاعدة البيانات الجغرافية ليصبح عدد الثلاجات الموجودة بقاعدة البيانات 106 ثلاجات.

وأوضحت أنه يتم أيضا متابعة عمليات شحن التقاوي المستخدمة لزراعة العروة الشتوية للموسم الجديد 2022/2023 داخل المناطق الخالية، كذلك تم تحميل عدد 360 صورة فضائية بمساحة 471 ألف كيلو متر مربع لاستخدامها في: تأسيس المناطق الجديدة لاعتمادها داخل المناطق الخالية من العفن البني ورسمها داخل قاعدة البيانات الجغرافية، والتحقق من تاريخ الزراعة للبيفوتات المختلفة، فضلا عن إجراء مختلف التحليلات ملوحة – رطوبة – صحة النبات باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد لجميع البيفوتات المعدة لزراعات العروة الشتوية للموسم التصديري الجديد.

وأضافت مدير المشروع أنه يتم متابعة زراعات العروة الشتوية للموسم للجديد وإدخال بياناتها في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل 31 حوشة ، 590 جهاز ا بمساحة 49 ألف فدان كذلك رفع نتائج جميع التحليلات والإحصائيات للمناطق المزروعة على لوحة المؤشرات لعرضها علي متخذ القرار، وإدخال بيانات زراعات العروة الصيفية المخصصة لإنتاج التقاوى لموسم 2023/2024 فى قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل 5 أجهزة بمساحة 450 فدانا.