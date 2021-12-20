«الزراعة»: 650 ألف طن إجمالى صادرات البطاطس فى 2021

كشفت وزارة الزراعة ممثلة فى إدارة خدمة المصدرين بالحجر الزراعى أنه سيتم تصدير أولى شحنات البطاطس فى الموسم المقبل مطلع يناير 2022 .

وقالت مصادر فى الوزارة إن إجمالى الصادرات من البطاطس منذ مطلع العام الحالى وحتى الآن وصلت إلى 650 ألف طن لدول الخليج العربية وروسيا والاتحاد الأوروبى.

كانت وزارة الزراعة تلقت طلبات الموسم التصديرى المقبل من الشركات الراغبة فى التصدير خلال الفترة الماضية.

وأكد تقرير صادر عن جمعية منتجى البطاطس أن تكلفة فدان البطاطس من الزراعة حتى الحصاد والتخزين بعد الجمع تبلغ 65 ألفا و500 جنيه.

وقسم التقرير التكلفة بواقع 8000جنيه إيجار الفدان و400 لحرث الأرض بالجرار، و8500 تسميد بلدى بعدد 10مقطورات، و3500 تسميد ما قبل الزراعة ، يشمل 10 شكائرسوبر و 5 بوتاسيوم ،وشيكارتين كبريت، و شيكارة ماغنسيوم وشيكارة همر ، وشيكارتين سلفات.

وأفاد التقرير بأن الفدان يحتاج إلى 13600 جنيه لـ8شكاير تقاوى بطاطس بقيمة 1700 للواحدة ،و 400 تقطيع أو تخريط التقاوى و 1000 زراعة وغرس بالجرار ،1500عزيق يدوى مرتين.

وكشف أن فدان البطاطس يتكلف 6000جنيه لـ 15 شيكارة كيماوى ،4000 مبيدات فطرية وأسمدة ورقية و تكلفة الرش، و2000تكلفة الرى.

وأوضح أن تكلفة الحصاد للفدان 3000جنيه ، و1000 لشكائر التعبئة و 1500فرز وتعبئة وحمولة المحصول ،600 تكلفة نقل المحصول للثلاجة ، 10000 تكلفة التخزين بالثلاجة .

وتستهدف وزارة الزراعة ممثلة فى جمعية منتجى البطاطس وصول مساحة البطاطس إلى 375ألف فدان العام المقبل،بتراجع بنسبة %30مقارنة مع العام الجارى.

وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير فى تقرير صادر عن وزارة الزراعة إنه من المستهدف وصول صادرات مصر من الحاصلات الزراعية لنحو 5.5 مليون طن بنهاية العام الجارى، فى مقابل 5.2 مليون طن خلال العام الماضى، بنمو %5.7.

وأوضح «القصير» أن حجم الصادرات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير الماضى وحتى 8 ديسمبر الحالى بلغت 5.3 مليون طن، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، الفراولة، الرمان، البطاطا، الفاصوليا، البنجر، الجوافة، الفلفل، المانجو، الثوم، العنب، البطيخ.