«الزراعة»: 644 ألف فدان مساحة المناطق الخالية من العفن البني في البطاطس

أعلنت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، عن أن إجمالي مساحات المناطق الخالية من مرض العفن البنى في البطاطس، على مستوى محافظات الجمهورية بلغ حتى الآن حوالي 644 ألف فدان، لافتة إلى أنه تم خلال الشهور الـ3 الأخيرة تأسيس 34 مزرعة جديدة، بمساحة 33 ألفا و820 فدانا.

وأشارت “بلابل” خلال تقرير رسمي حول ما أنجزه المشروع خلال الثلاثة شهور الأخيرة من بداية أغسطس الماضي وحتى نهاية نوفمبر، أنه تم إجراء أعمال الصيانة لمساحة 3472 فدانا، كذلك تم متابعة زراعات العروة الشتوية للموسم الجديد، حيث بلغت اجمالي مساحاتها حتى الآن حوالي 63 ألف فدان.

وأوضحت مدير المشروع، انه تم خلال نفس الفترة فحص 9831 عينة من تقاوي الكسر المحلي بلغت كميتها 196 ألفا و183 طنا، فضلا عن 3210 عينات تقاوي مستوردة بلغت كميتها 78 ـلف طن حتى الآن.

وفيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، اوضحت بلابل انه، يتم متابعة أعمال مهندسي المناطق الخالية يوميا، فضلا عن إدخال بيانات الثلاجات المخزن بها التقاوي المعتمدة الخاصة بزراعات العروة الشتوية للمناطق الخالية ورسمها داخل قاعدة البيانات الجغرافية ل (70 ثلاجة) ليصبح عدد الثلاجات الموجودة بقاعدة البيانات (90 ثلاجة) خلال هذا الموسم، لافتة الى انه تم متابعة عمليات شحن التقاوي المعتمدة المستخدمة لزراعة العروة الشتوية داخل المناطق الخالية، إضافة إلى تحديث خرائط كتاب المناطق الخالية لموسم 2021-2022، وتحديث تطبيقات لوحة المؤشرات استعدادا للموسم التصديري الجديد 2021-2022.

وقالت مدير المشروع إنه تم استخدام تقنية الاستشعار عن بعد لعمل التحليلات المطلوبة لمتابعة الاكواد المزروعة، حيث تم اجراء تحليل ملوحة التربة قبل الزراعة على جميع الأجهزة المعتمدة لزراعات العروة الشتوية حتى تاريخ نهاية نوفمبر، كذلك يتم متابعة مراحل النمو للنباتات المزروعة داخل أجهزة المناطق الخالية، فضلا عن تقدير المساحة الفعلية لزراعات العروة الشتوية المعتمدة حتى الآن.

وأوضحت أن تم تنفيذ دورات تدريبية لشباب الخريجين من قسم الهندسة الزراعية التابع لجامعة القاهرة حول استخدام تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في مجال الزراعة ، كما تم تدريبهم على استخدام التابلت في إدخال البيانات بنظم المعلومات الجغرافية، كذلك تم تنفيذ دورات تدريبية لشباب الخريجين من مختلف الجامعات المصرية للتعرف علي الطرق المعملية المختلفة للكشف عن البكتيريا المسببة لمرض العفن البني في البطاطس.