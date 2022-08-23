«الزراعة»: 63 ألف طن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية إلى ليبيا منذ بداية 2022

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية، إلى دولة ليبيا هذا العام بلغت حوالي 63 ألفا و181 طنا، حتى منتصف أغسطس الجاري.

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إنه فيما يخص صادرات الفلفل إلى دولة ليبيا هذا العام، تم تصدير 9 شحنات، ولم يصل إخطارات رسمية برفض أية شحنات حتى الآن، لافتا إلى أنه لم يتم فحص أو تصدير أي شحنات زراعية سواء فلفل أو غيره من منفذ السلوم إلي ليبيا للشركة المذكور أسمها في البيانات المنسوبة إلي السلطات الليبية والمتداولة علي صفحات التواصل الاجتماعي، مما يؤكد أن هذه الشحنة المشار إليها لم يتم تصديرها بالطرق القانونية حيث إنه لم يتم فحصها من الحجر الزراعي المصري.

وأكد العطار أنه بالنسبة لمحصول الجوافة، أشار إلى أنه لم يتم تصدير أية شحنات لمحصول الجوافة لليبيا، نهائيا منذ بداية هذا العام وحتي اليوم، لافتا إلى أن كل ما يثار عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، حول رفض شحنات جوافة مصرية من قبل الحجر الزراعي بليبيا، ليس له أي أساس من الصحة.

وأوضح رئيس الحجر الزراعي المصري، أن حركة الصادرات الزراعية المصرية إلى دولة ليبيا، متميزة، ولا تواجه اية عوائق، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية إلى ليبيا خلال عام 2020 حوالي 61 ألفا و900 طن، وخلال عام 2021 بلغت حوالي 89 ألفا و 795 طنا.

وأهابت الوزارة وسائل الإعلام، بضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات، منعا لإثارة البلبلة.