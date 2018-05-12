الزراعة: 6 مشروعات جديدة تستهدف إنتاج 100 مليون دجاجة سنويًا

الصاوى أحمدأكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الحكومة الحالية جادة فى خطتها للنهوض بالإنتاج الداجنى، وتشجيع الفرص الاستثمارية فى هذا المجال لتنمية هذه الصناعة المهمة، بما يساهم فى تقليص الفجوة وزيادة الإنتاج، كذلك توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.وأعلن البنا أنه من ا

الصاوى أحمد

أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الحكومة الحالية جادة فى خطتها للنهوض بالإنتاج الداجنى، وتشجيع الفرص الاستثمارية فى هذا المجال لتنمية هذه الصناعة المهمة، بما يساهم فى تقليص الفجوة وزيادة الإنتاج، كذلك توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأعلن البنا أنه من المقرر أن يبلغ إجمالى الطاقة الإنتاجية لمشروعات الاستثمار الداجنى التى تمت الموافقة على إقامتها منذ بداية هذا العام أكثر من 100 مليون دجاجة تسمين فى العام، بما سيساهم بشكل كبير فى تقليص الفجوة من اللحوم، كذلك يعد إضافة حقيقية الى الاقتصاد القومى من خلال المنتجات التى تقوم عليها تلك المشروعات.

وأوضح وزير الزراعة أن مجلس الوزراء قد وافق مؤخراً على إقامة مجمع للاستثمار الداجنى المتكامل، على مساحة 27 ألفا و 437 فدانا، بمنطقة جنوب شرق المنخفض بمحافظة الجيزة، لصالح إحدى الشركات بنظام حق الانتفاع، حيث يشمل المجمع مزارع تسمين، وجدود، وأمهات، ومعمل تفريخ، ومصنعا للأعلاف، ومجزرا للدواجن، حيث من المقرر ان تبلغ الطاقة الإنتاجية الاجمالية لهذا المشروع حوالى 55 مليون دجاجة.

وأضاف البنا أنه كان قد سبق أيضاً توقيع 4 عقود لإقامة 5 مشروعات للاستثمار الداجنى بمحافظات قنا، سوهاج، بنى سويف، ومطروح بهدف زيادة حجم الإنتاج الداجنى وتشجيع الصناعات القائمة عليها، لافتاً الى أن المساحة الإجمالية لهذه المشروعات بلغت 12 ألفا و275 فدانا بنظام حق الانتفاع أيضاً لمدة 30 عاما، لصالح 4 شركات، حيث بلغ اجمالى استثمارات المشروعات الأربعة مليارا و 433 مليونا و 600 ألف و 400 جنيه.

وأوضح أن الطاقة الإنتاجية الإجمالية لهذه المشروعات بلغت حوالى 49 مليون دجاجة تسمين فى العام الواحد، و4 ملايين و 440 ألفا و 265 أمهات تسمين فى العام، و 155 ألف جدة تسمين فى العام، و 2 مليون و250 ألف بيضة فى العام، كما ستوفر عمالة مباشرة وغير مباشرة.

واكد وزير الزراعة أن صناعة الدواجن تعد من المشروعات القومية الواعدة التى يجب ان تتضافر كل الجهود للنهوض بها نظراً لأهميتها فى إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة المباشرة وغير المباشرة بمشاركة القطاع الخاص، والاستفادة بالتكنولوجيات المتطورة التى يجلبها المستثمرون، وتحقيق إضافة حقيقية الى الاقتصاد القومى من خلال المنتجات التى تقوم عليها تلك المشروعات.