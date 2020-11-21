الزراعة : 6 قوافل بيطرية لفحص وعلاج 3500 رأس ماشية مجانا بالمنوفية

‏قال الدكتور هانى حسن، مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لوزارة الزراعة ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية العلاجية والإرشادية لصغار الفلاحين إن زياراته تأتي في إطار ما يقوم به معهد بحوث التناسليات الحيوانية بتنفيذ 6 قوافل بيطرية بقرى المنوفية.

وذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتفاعل مع مشاكل صغار مربي الثروة الحيوانية في جميع محافظات الجمهورية قامت قافلة معهد بحوث التناسليات الحيوانية بزيارة محافظة المنوفية.

وأكد حسن أن هذة القوافل ضمن تنفيذ سياسات مركز البحوث الزراعية برئاسة الاستاذ الدكتور محمد سليمان وبتمويل من مشروع ADP برئاسة الاستاذه الدكتوره هنيه الإتربي وبمشاركة معهد بحوث الصحه الحيوانيه ومعهد الامصال واللقاحات البيطريه لتوسيع قاعدة المستفيدين من نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى صغار الزراع والمربين بقرى المحافظة وبالتنسيق مع الهيئه العامه للخدمات البيطرية برئاسة الدكتور عبد الحكيم محمود ومديرية الطب البيطرى بالمنوفية.

وأضاف حسين أن القوافل تم تنفيذها فى الفترة من 14 وحتى 19 نوفمبر الحالى وقامت القافلة بتقديم الخدمات البيطرية والإرشادية لعدد 6 قرى وهي الخطاطبة بالسادات، كفر الباجور بمركز الباجور، الحامول وطملاى بمنوف، طنبشا ببركة السبع، وكفر أبو الحسن بقويسنا.

ولفت حسين إلى أنه قامت الحملة بتقديم العديد من الخدمات البيطرية بالمجان ومنها: “تأهيل التحالفات التناسلية لاستعادة الكفاءة الإنتاجية بعد الكشف عليها وعلاجها ومكافحة وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية والتجريع وإجراء الجراحات والتحصينات غير سيادية والعلاج الباطني فضلاً عن اختبار العشار والكشف بجهاز السونار لتشخيص المشاكل التناسلية وتدريب الأطباء البيطريين بالمحافظة”.

‏وأوضح رئيس الحملة القومية بأنه تم فحص وعلاج وتحصين عدد 3 آلاف و423 حيوان منها 1711 حيوانًا تم فحصها وعلاجها تناسلياً وتأهيلهم لاسترداد الكفاءة التناسلية، بالإضافة إلى أنه تم فحص 4 طلائق مستخدمة فى التلقيح الطبيعى أثناء القافلة وتم علاج 1278 حيوان علاج باطنى وطفيليات وكذا تحصين 383 حيوانا، وقد بلغ عدد المستفيدين من القافلة 1952 مستفيد من صغار المربين.

وأضاف أنه تم تنفيذ عدد من الندوات الإرشادية ومنها “التحسين الوراثى والتلقيح الاصطناعي، تدوير المخلفات الزراعية لتكوين علائق اقتصادية لحيوانات المزرعة” مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ ندوة يومياً من قبل فريق صندوق التأمين على الماشية لصغار المربين بمقر الوحدات البيطرية التي تم تقديم الخدمات بها، فضلاً عن تدريب 42 طبيبا بيطريا على أعمال التلقيح الاصطناعى واستخدام السونار لتشخيص الاضطرابات التناسلية.

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وأشاد اللواء إبراهيم ابوليمون محافظ المنوفية بالدور الرائد الذى يقوم به معهد بحوث التناسليات الحيوانية فى الاهتمام والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها فى ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على تحسين الصحة العامة ورفع مستوى معيشة الفلاح.