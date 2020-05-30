«الزراعة» : 500 ألف فدان مساحة المحاصيل الحقلية بمحافظة كفر الشيخ

شهد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حصاد محصول القمح بمزرعة القرضا، التابعة لقطاع الإنتاج، في محافظة كفر الشيخ، والتي يتم استخدامها لإنتاج تقاوي المحصول.

جاء ذلك في مستهلّ الزيارة التي يقوم بها وزير الزراعة، للمحافظة، يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات، والدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والدكتور عادل عبد العظيم، والدكتورة شيرين عاصم، والدكتور سامي درويش، وكلاء مركز البحوث الزراعية، والدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج.

وأكد وزير الزراعة أن هناك تعاونًا وتنسيقًا مستمرًّا بين الوزارة ومحافظة كفر الشيخ، حيث تعدّ مركز ثقل لتحقيق الأمن الغذائي المصري، خاصة في محاصيل الحبوب، نظرًا لوجود محطات البحوث الزراعية المسئولة عن إنتاج الأرز والذرة على مستوى الجمهورية.

وأشار القصير إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بالمحافظة تزيد على نصف المليون فدان، مزروعة بمحاصيل الحبوب والبنجر، والمحاصيل الحقلية المختلفة.

وبدأ وزير الزراعة جولته التفقدية لمحافظة كفر الشيخ بزيارة بعض المشروعات الإنتاجية المهمّة الزراعية والحيوانية والبحثية، بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، واللواء إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة، وقيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية ومحافظة كفر الشيخ.