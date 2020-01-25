الزراعة: 50 ألف زائر لحديقة الحيوان اليوم

بلغ عدد زوار حديقة الحيوان بالجيزة 50 ألف زائر اليوم السبت، وتفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حديقة الحيوان بالجيزة، للاطمئنان على سير العمل خلال عطلة الاحتفال بعيد الشرطة، والوقوف على حالة الرضا لدى المواطنين من الخدمات المقدمة لهم .

وحرص الوزير على الاستماع إلى آراء رواد الحديقة من المواطنين، وملاحظاتهم على مستوى الخدمات، ورؤاهم في التطوير، والتحديث، حيث شملت الزيارة تفقد كافة أقسام الحديقة والمتحف الحيواني الجديد.

ووجه القصير بضرورة الاهتمام بالنظافة لراحة الزائرين، كذلك زيادة مساحات المسطحات الخضراء ، وتخصيص مقاعد بها، للمواطنين، باعتبار أن الحديقة متنفس هام لأبناء محافظتي القاهرة والجيزة، والمحافظات القريية المجاورة.

وأشار إلى ضرورة تخصيص مرشدين للزائرين بالحديقة لتعريفهم بتاريخ المباني الأثرية، والأشجار النادرة، كذلك توفير معلومات للزائرين حول الحيوانات وموطنها الاصلى، بحيث تشمل الزيارة طابعا تثقيفيا وترفيهيا.

ومن جهته قال اللواء الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية، إن عدد زوار الحديقة بلغ اليوم حوالي ٥٠ ألف زائر.

جار الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير الحديقة

وأضاف أنه يجرى حاليا الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير الحديقة، لتعود إلى سابق عهدها ومكانتها العالمية كمزار سياحي وترفيهي هام، كذلك يتم تنظيم عروض جديدة على رأسها: العرض المفتوح للنمور، والعرض الجديد للقرود الكابوشي.

فضلا عن إنشاء حديقة حيوان الطفل والمقرر الانتهاء منها خلال الأسبوع المقبل، والتي تضم العديد من الحيوانات المستأنسة.

وقال إنه تم تنفيذ خطة لاستقطاب الأفواج السياحية والمدارس الدولية واللغات بفتح الحديقة، وطلبة الجامعات، لافتا إلى أنه أيضا تم إمداد الحديقة ببعض الحيوانات الهامة عن طريق البدل دون تحميل الدولة بأى أعباء مالية ومن أهمها النمور البنغالية – المها العربى – الدب الروسى – الكانجرو الاحمر، وجار الإمداد بعدد 3 زرافة وعدد 2 حمار وحشى بالبدل.

وتعد حديقة الحيوانات بالجيزة، والتي تأسست عام ١٨٩١، أكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات في أفريقيا.

وتبلغ مساحتها حوالي ٨٠ فدانا، ويوجد بها حاليا حوالي ٤٨٠٠ حيوان وطائر من بينها حيوانات وطيور نادرة.

كما يضم متحف الحيوان بالحديقة، العديد من المحنطات للحيوانات والطيور المنقرضة، والمومياوات للتماسيح وغيرها من الحيوانات والطيور والتي على وشك الانقراض.