«الزراعة» : 5 آلاف زائر يوميًّا لمعرض الزهور.. والإقبال يرتفع للضِّعف

يستمر لمدة شهر كامل، ويفتح أبوابه من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وذلك في حديقة الأورمان ضمن النسخة الـ"88"

تتنوع منتجات معرض زهور الربيع، هذا الموسم 2021، مقارنة مع المواسم السابقة من حيث كم وحجم المعروض من زهور مختلفة وأشجار وشجيرات ونباتات زينة، وكذلك بعض الطيور، فضلًا عن منتجات العسل والتوابل.

وانطلق معرض زهور الربيع أمس الأول، ويستمر لمدة شهر كامل، ويفتح أبوابه من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وذلك في حديقة الأورمان ضمن النسخة الـ”88″، مع وجود إقبال ملحوظ من الجماهير، حيث يشارك في المعرض أكثر من 223 عارضًا، كما تستهدف وزارة الزراعة وصول مليون زائر، هذا العام.

ويتوفر بالمعرض عدد كبير من المنتجات المختلفة، منها التوابل والبهارات الأسواني، والبلح والزيتون السيوي، بخلاف مجموعة من منتجي عسل النحل بأنواعه.

يقام معرض زهور الربيع في حديقة الأورمان بالجيزة، التي تعد من أكبر الحدائق النباتية في العالم، إذ إنها مُقامة على مساحة 28 فدانًا، وأنشئت عام 1875، في عهد الخديوي إسماعيل، وتضم مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل، وأكثر من 1200 تنوع نباتي.

وتستضيف الحديقة، كل عام، معرض زهور الربيع؛ وهو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، الذي تقيمه وزارة الزراعة، إذ يعد حدثًا ثقافيًّا اقتصاديًّا متميزًا يحرص على زيارته كل المصريين، خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

ويفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء من يوم 13 مارس الحالي إلى 13 أبريل المقبل.

من جانبه أكد أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أن ما يميز معرض زهور الربيع هو اعتباره فرصة للتنزه والترفيه، وسط أجواء مبهجة تُدخل السرور على الزوار، فضلًا عن وجود اختيارات كبيرة لالتقاط الصور مع وجود خلفيات ممتازة.

ونوه إبراهيم بأن معرض الربيع يضم بين جنباته جميع أنواع الزهور مختلفة الأشكال والأسعار، وكذلك الأشجار المعمِّرة والشجيرات بأسعار متباينة، منها ما هو بخمسة جنيهات إلى 4000 جنيه.

من جانبه أكد المهندس عصام عبد الله، مدير قطاع الزينة بوزارة الزراعة، أن معرض زهور الربيع، هذا الموسم، أفضل من العام الماضي، من حيث أنواع المعروضات وعدد الشركات المنتجة والتنوع والتنسيق في أشكال وألوان المناظر.

وأوضح عبد الله أن حجم الإقبال على معرض زهور الربيع، هذا الموسم، ارتفع بنسبة 100%، مقارنة بالعام الماضي نتيجة الدعاية، وافتتاح الوزير للمعرض وتأثر العام الماضي بفيروس كورونا.

وكشف عبد الله أن معدل الزيارة اليومية للمعرض هي 5000 زائر، متوقعًا أن يصل العدد النهائي إلى مليون زائر خلال شهر أبريل المقبل.

ولفت إلى أن وزارة الزراعة لديها 18 نوعًا ما بين زهور وقصاري نباتات ريحان وبردقوش وزعتر، ويتراوح السعر من 3 جنيهات إلى 150 جنيهًا.