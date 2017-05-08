الزراعة: 41.501 ألف جنيه حصيلة بيع 34 قطعة أرض ببئر العبد



المال-خاص

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن حصيلة جلسة المزاد العلنى، لبيع 7500 فدان، ضمن أراضى مشروع تنمية سيناء بمنطقة بئر العبد، والمفتوح لأبناء جميع المحافظات، بلغت 41 مليونا و501 ألف جنيه، من بيع 34 قطعة بمساحة إجمالية تقدر بنحو 657 فدانا، حتى الآن.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن الجلسة الأولي أسفرت عن بيع القطعة رقم 20، والبالغة مساحتها 19 فدانا، بمبلغ 950 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان 50 ألف جنيه، وبيعت القطعة رقم 21، والبالغة مساحتها 20 فدانا، بإجمالي مبلغ مليون و64 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان فيها 53 ألفا و200 جنيه، كذلك القطعة رقم 22، والبالغة مساحتها 20 فدانا، بيعت بمليون و140 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان فيها 57 ألف جنيه، والقطعة رقم 23 ومساحتها 20 فدانا، بمبلغ مليون و144 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 57 ألفا و200 جنيه.

وأضاف البيان أنه تم بيع القطعة رقم 24، والبالغة مساحتها 20 فدانا، بمليون و106 آلاف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 55 ألفا و300 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 25، والبالغة مساحتها 20 فدانا، بمبلغ مليون و362 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 68 ألفا و100 جنيه، والقطعة رقم 26، والبالغة مساحتها 19 فدانا، بمليون و181 ألف جنيه، بـ 62 ألفا و200 جنيه للفدان، كما تم بيع القطعة رقم 27، والبالغة مساحتها 20 فدانا، بمبلغ مليون و294 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان 64 ألفا و700 جنيه.

وأوضحت الوزارة أنه تم بيع القطعة رقم 28، والبالغ مساحتها 20 فدانا، بإجمالى مبلغ مليون و240 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 62 ألف جنيه، كذلك القطعة رقم 29، والبالغة مساحتها 20 فدانا، بإجمالي مبلغ مليون و120 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 56 ألف جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 30، والتي تبلغ مساحة 20 فدانا، بإجمالي مبلغ مليون و174 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان 58 ألفا و700 جنيه، والقطعة رقم 31، والتى تبلغ مساحتها 20 فدانا، بمبلغ مليون و540 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 77 ألف جنيه، كذلك القطعة رقم 32 والبالغ مساحتها 25 فدان، بإجمالي مبلغ مليون و507 آلاف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 60 ألفا و300 جنيه، والقطعة رقم 33 ومساحتها 24 فدانا، بمبلغ 2 مليون و49 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان فيها 85 ألفا و400 جنيه، كذلك القطعة رقم 34 ومساحتها 19 فدانا بمبلغ مليون و406 آلاف جنيه، وبلغ سعر الفدان فيها 74 ألف جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 35، والبالغ مساحتها 15 فدانا، بإجمالي مبلغ 933 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 62 ألفا و200 جنيه.

ولفتت الوزارة إلى أنه قد تم بيع القطعة رقم 36، والبالغ مساحتها 14 فدانا، بإجمالي مبلغ 940 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 67 ألفا و200 جنيه، كذلك القطعة رقم 55، والبالغ مساحتها 34 فدانا، بإجمالي مبلغ مليون و616 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 47 ألفا و550 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 56، والتي تبلغ مساحة 17 فدانا، بإجمالي مبلغ 952 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان 56 ألف جنيه، والقطعة رقم 57، والتى تبلغ مساحتها 17 فدانا، بمبلغ 867 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 51 ألفا و 50 جنيه، كذلك القطعة رقم 58 والبالغ مساحتها 20 فدانا، بإجمالي مبلغ مليون و102 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان الواحد 55 ألفا و100 جنيه، والقطعة رقم 59 ومساحتها 20 فدانا، بمبلغ مليون و24 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان فيها 51 ألفا و200 جنيه، كذلك القطعة رقم 60 ومساحتها 21 فدانا بمبلغ 996 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان فيها 47 ألفا و450 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 61، ومساحتها 28 فدانا، بإجمالي مبلغ 2 مليون و206 آلاف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 78 ألفا و800 جنيه.

وتابع بيان الوزارة أنه تم بيع القطعة رقم 62، والبالغة مساحتها 22 فدانا، بمبلغ مليون و364 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 62 ألف جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 63، مساحتها 14 فدانا، بمبلغ 870 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 62 ألفا و150 جنيها، والقطعة رقم 64، مساحتها 10 أفدنة، بمبلغ 660 ألف جنيه، حيث وصل سعر الفدان إلى 66 ألف جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 65، والبالغة مساحتها 8 أفدنة، بمبلغ 492 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان 61 ألفا و600 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 66، والبالغة مساحتها 13 فدانا، بمبلغ 871 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 67 ألف جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 67، والبالغ مساحتها 20 فدانا، بمبلغ مليون و311 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 65 ألفا و550 جنيه، وكذلك القطعة رقم 68، ومساحتها 20 فدانا، بمبلغ مليون و204 آلاف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 60 ألفا و200 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 70، والبالغة مساحتها 19 فدانا، بمليون و539 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان 81 ألف جنيه، كذلك القطعة رقم 71، والتى تبلغ مساحتها 19 فدانا، بإجمالي مليون و577 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان الواحد 83 ألف جنيه، وبيعت القطعة رقم 72 ومساحتها 20 فدانا، بإجمالي مبلغ مليون و700 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان 85 ألف جنيه.

ومن المقرر أن تستمر جلسات المزاد العلنى لبيع باقى المساحات المطروحة، حتى نهاية الأسبوع الحالى.

