الزراعة: 370 مليون جنيه تكلفة شحنة القمح الهندى المستورد

علمت «المال» من مصادر بوزارة الزراعة أن قيمة أولى شحنات القمح الواردة من الهند خلال الساعات الماضية تبلغ 370 مليون جنيه مصرى، لكميات بلغت 55 ألف طن، ليصل سعر الطن الواحد إلى 6700 جنيه، خلافًا لتكلفة النقل، وذلك لصالح إحدى الشركات الخاصة.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«المال» أن القمح الهندى يشبه نظيره المصرى، إلا أنه أقل من حيث نسبة البروتين، إذ يتفوق القمح المحلى بنسبة %4 مسجلا %18 مقابل %14 فى القمح الهندى.

وأشارت المصادر إلى أن أسعار القمح فى الهند ارتفعت إلى مستوى قياسى، إذ وصلت فى بعض المعاملات الفورية إلى ما 320 دولارًا للطن خلافا لتكلفة النقل التى تصل إلى 50 دولارًا.

وكانت وزارة التموين حددت سعر شراء القمح المحلى بـ 870 جنيها للإردب ليصل الطن الواحد إلى 5700 جنيه، وانطلق موسم التوريد فى أبريل الماضى ويستمر حتى أغسطس المقبل.

يذكر أنه فى الأسبوع الماضى، حددت الهند هدفًا قياسيًّا للتصدير للسنة المالية 2022 – 2023 التى بدأت فى أول أبريل، مضيفة أنها سترسل وفودًا تجارية إلى دول مثل المغرب وتونس وإندونيسيا والفلبين لاستكشاف طرق زيادة الشحنات بصورة أكبر.

وكشفت البيانات الهندية الجديدة أن الارتفاع الحاد والمفاجئ فى درجات الحرارة فى منتصف مارس دفعت نيودلهى لحظر تصدير القمح السبت الماضى بشكل جزئى، بما يؤشر أن حجم المحصول قد يكون أقل مما كان متوقعًا عند حوالى 100 مليون طن أو أقل، وفقًا لمتعامل فى نيودلهى مع شركة تجارية عالمية.

وقدرت الحكومة الهندية أن الإنتاج سيصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 111.32 مليون طن.

ووصلت صادرات الهند من القمح إلى رقم قياسى بلغ 7 ملايين طن فى السنة المالية المنتهية فى مارس، بزيادة أكثر من 250 فى المئة عن العام السابق، بعد أن استفادت من ارتفاع أسعار القمح العالمية فى أعقاب اندلاع الأزمة الأوكرانية.

وفى أبريل صدرت الهند 1.4 مليون طن من القمح، ووقعت صفقات بالفعل لتصدير حوالى 1.5 مليون طن فى مايو.

وتلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرًا من د. أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى بنتائج قيامه بالإشراف على إجراءات الفحص والتحليل والشحن لأول مركب قمح هندى يتم شحنها من ميناء كاندلا بالهند إلى مصر.

وقام العطار بالإشراف على فحص القمح قبل شحنه من خلال مفتشى الحجر الزراعى المصرى، وسحب عينات وتحليلها فى أحد المعامل الدولية المعتمدة من الاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى الفحص الحجرى الدقيق لجميع كميات القمح قبل وأثناء التحميل على المركب.

وأكد العطار أن نتائج التحاليل أشارت إلى الجودة العالية للقمح الهندى، والتى تجاوزت نسبة البروتين فيه الـ %14 مع نسبة رطوبة أقل من %9، هذا بالإضافة إلى مطابقته لكافة المواصفات الفنية، والمعايير الدولية للصحة النباتية، وتطابقه مع كافة اشتراطات الحجر الزراعى المصرى، إذ تأكد خلوه من كافة الآفات الحجرية ذات الاهتمام من الجانب المصرى، بالإضافة إلى زراعته فى مناطق خالية من الأمراض الحجرية الخطيرة.

وكان وزير الزراعة أصدر قرارًا بسفر «العطار» على رأس لجنة من مفتشى الحجر الزراعى إلى الهند للإشراف على فحص وشحن أول قمح واردة من الهند، والتى تصل إلى 55 ألف طن.

ومن الجدير بالذكر أن الهند أعلنت أيضًا أمس الأول الاثنين قرارًا بوقف تصدير القمح إلى الخارج للسيطرة على الأسعار لديها. الصاوى أحمد