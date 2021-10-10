«الزراعة»: 36 قافلة بيطرية مجانية لعلاج أكثر من 10 آلاف رأس ماشية في الغربية

قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية اعتبارًا من بداية العام وحتي تاريخه بتنفيذ 36 قافلة بيطرية علاجية بالمجان في اطار تنفيذ توجيهات عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومبادرة ” حياه كريمه”.

وقد بلغت عدد الحيوانات التي تم علاجها 10810من مختلف انواع الحيوانات، وتم تقديم المشورة والعلاج لعدد من الطيور وبلغ عددها 66320 طائرا.

وقد شارك تنفيذ هذه القوافل والتي تمت بقري مراكز المحافظة الأكثر احتياجا والأكثر تعدادا للحيوانات كل من جامعه طنطا ( قطاع شئون خدمة المجتمع وتنميه البيئه ) والهيئه العامة للخدمات البيطريه بتقديم أصناف الأدويه اللازمة لعلاج الحيوانات والطيور لهذه القوافل وقد شارك العمل بهذه القوافل نخبة من الأطباء المتخصصين باداره الرعايه والعلاج.

وقال د حاتم كمال مدير مديرية الطب البيطري بالغربية إن القوافل يشارك فيها الأطباء المعنيون بمختلف التخصصات الفنية البيطرية بالإدارات البيطريه بمراكز المحافظة الثماني.



وأضاف انه تم تنفيذ 23 قافلة في قرى مركز ومدينة زفتي والمدرجه بمبادرة ” حياة كريمة “حيث تم علاج 5741 من الحيوانات وعدد 40915 من الطيور.



وذلك ضمن خطة المديريه وفق توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية وبالتنسيق مع د عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وذلك لاستكمال هذا العدد الي ٥٤ قافله لتشمل جميع القري تنفيذ قافله علاجيه بيطريه بها.

وخلال هذه القوافل تقوم المديريه بتقديم كافة انواع الخدمات المطلوبة بفحص الحيوانات او الطيور وتشخيص الحالات المرضيه منها ،بجانب توفير أنواع التحصينات الخاصة بالحيوانات وترقيم وتسجيل الغير مرقم منها ، استخدام أحدث أجهزه السونار للكشف علي الاناث من الحيوانات لتقدير عمر الحمل او الوقوف علي المسببات المرضيه لعدم الاخصاب ، توفير قصيبات السائل المنوي ذات الصفات الوراثية المتميزة لانتاجيه متميزة من اللحوم والألبان ، تقديم التوعيه والارشاد من خلال عقد ندوات باستخدام اجهزه العرض ( شاشه العرض _ الداتا شو ) ، توزيع الكتيبات المبسطة علي مترددي القوافل العلاجيه ، بالإضافة الي رش جميع الحيوانات لوقايتها من الطفيليات الخارجيه باستخدام الأدويه المناسبة للعلاج وكذلك تجريعها بمضادات الطفيليات الداخليه ، بجانب سحب عينات الدم من الحيوانات المتردده علي هذه القوافل وقوفا علي فحصها ومدي اصابتها بالبروسيلا من عدمه كأحد الأمراض المشتركة التي تقوم المديريه بتنفيذها للوقاية منها وذلك بالتخلص من النتائج الايجابيه منها.



والجدير بالذكر ان القوافل العلاجية تستقبل الحيوانات الاليفة ايضا للكشف المجاني عليها و يتم ذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازيه لمواجهه فيروس كورونا المستجد.