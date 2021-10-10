اقتصاد وأسواق

«الزراعة»: 36 قافلة بيطرية مجانية لعلاج أكثر من 10 آلاف رأس ماشية في الغربية

الزراعة تستكمل خطة تحصين الثروة الحيوانية
الصاوي أحمد 5:44 م, الأحد, 10 أكتوبر 21 5:44 م, الأحد, 10 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية اعتبارًا من بداية العام وحتي تاريخه بتنفيذ 36 قافلة بيطرية علاجية بالمجان في اطار تنفيذ توجيهات عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومبادرة ” حياه كريمه”.

وقد بلغت عدد الحيوانات التي تم علاجها 10810من مختلف انواع الحيوانات، وتم تقديم المشورة والعلاج لعدد من الطيور وبلغ عددها 66320 طائرا.

وقد شارك تنفيذ هذه القوافل والتي تمت بقري مراكز المحافظة الأكثر احتياجا والأكثر تعدادا للحيوانات كل من جامعه طنطا ( قطاع شئون خدمة المجتمع وتنميه البيئه ) والهيئه العامة للخدمات البيطريه بتقديم أصناف الأدويه اللازمة لعلاج الحيوانات والطيور لهذه القوافل وقد شارك العمل بهذه القوافل نخبة من الأطباء المتخصصين باداره الرعايه والعلاج.

اقرأ أيضا  «كوكا كولا» العالمية تشحن على سفن البضائع الجافة بسبب نقص الحاويات والسفن

وقال د حاتم كمال مدير مديرية الطب البيطري بالغربية إن القوافل يشارك فيها الأطباء المعنيون بمختلف التخصصات الفنية البيطرية بالإدارات البيطريه بمراكز المحافظة الثماني.


وأضاف انه تم تنفيذ 23 قافلة في قرى مركز ومدينة زفتي والمدرجه بمبادرة ” حياة كريمة “حيث تم علاج 5741 من الحيوانات وعدد 40915 من الطيور.


وذلك ضمن خطة المديريه وفق توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية وبالتنسيق مع د عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وذلك لاستكمال هذا العدد الي ٥٤ قافله لتشمل جميع القري تنفيذ قافله علاجيه بيطريه بها.

وخلال هذه القوافل تقوم المديريه بتقديم كافة انواع الخدمات المطلوبة بفحص الحيوانات او الطيور وتشخيص الحالات المرضيه منها ،بجانب توفير أنواع التحصينات الخاصة بالحيوانات وترقيم وتسجيل الغير مرقم منها ، استخدام أحدث أجهزه السونار للكشف علي الاناث من الحيوانات لتقدير عمر الحمل او الوقوف علي المسببات المرضيه لعدم الاخصاب ، توفير قصيبات السائل المنوي ذات الصفات الوراثية المتميزة لانتاجيه متميزة من اللحوم والألبان ، تقديم التوعيه والارشاد من خلال عقد ندوات باستخدام اجهزه العرض ( شاشه العرض _ الداتا شو ) ، توزيع الكتيبات المبسطة علي مترددي القوافل العلاجيه ، بالإضافة الي رش جميع الحيوانات لوقايتها من الطفيليات الخارجيه باستخدام الأدويه المناسبة للعلاج وكذلك تجريعها بمضادات الطفيليات الداخليه ، بجانب سحب عينات الدم من الحيوانات المتردده علي هذه القوافل وقوفا علي فحصها ومدي اصابتها بالبروسيلا من عدمه كأحد الأمراض المشتركة التي تقوم المديريه بتنفيذها للوقاية منها وذلك بالتخلص من النتائج الايجابيه منها.

اقرأ أيضا  اتفاق بين الضرائب والجمارك وغرفة تجارة الإسكندرية لتحصيل القيمة المضافة على النولون البرى


والجدير بالذكر ان القوافل العلاجية تستقبل الحيوانات الاليفة ايضا للكشف المجاني عليها و يتم ذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازيه لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الصاوي أحمد

ملف الكاتب الصاوي أحمد

اقرأ أيضاً

أسعار الذهب اليوم في مصر 10-10-2021 وعيار 21 يسجل 770 جنيها

عمر سالم 5:35 م, الأحد, 10 أكتوبر 21

«الثروة الداجنة»: ارتفاع أسعار البيض يثير علامات استفهام في الأسواق

الصاوي أحمد 5:12 م, الأحد, 10 أكتوبر 21

«المالية»: الاتفاق الدولي للضرائب يُعزز الإيرادات الضريبية لمصر في نشاط شركات الاقتصاد الرقمي متعددة الجنسيات

منى عبدالباري 4:03 م, الأحد, 10 أكتوبر 21

أسعار حلاوة المولد 2021 في التموين

محمد مجدي 3:25 م, الأحد, 10 أكتوبر 21

«المالية»: الاتفاق العالمي للضرائب يعيد توزيع 125 مليار دولار من أرباح الشركات التكنولوجية

منى عبدالباري 2:58 م, الأحد, 10 أكتوبر 21

الحكومة ترصد تغيّر توقعات المؤسسات الدولية حول الاقتصاد المصري خلال 7 سنوات (إنفوجراف)

صفية حمدي 2:29 م, الأحد, 10 أكتوبر 21