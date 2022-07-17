الزراعة: 341 ألف جرعة ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع في ثلاثة أيام

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إجتماعا مع قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية وهيئة الخدمات البيطرية وقطاع الثروة الحيوانية وصندوق التأمين على الماشية لمتابعة أعمال الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وأكد وزير الزراعة على بذل أقصى جهد خلال حملة تحصين المواشى ضد الحمى القلاعية الجارية حاليا والتي تأتي في توقيت مهم عقب عيد الاضحى المبارك ، وتنفيذ إجراءات ترقيم وتسجيل الحيوانات الجديدة على التوازي مع هذه الحملة استكمالاً لجهود وزارة الزراعة في حصر الثروة الحيوانية ودعم قاعدة البيانات الرقمية للمساهمة في دعم اتخاذ القرار.

كما شدد على توفير اللقاحات المطلوبة مع ضروة توعية المربين بأهمية التأمين على مواشيهم لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم في حالة نفوق الحيوان أو سرقته.

من ناحيته قال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن الحملة بدأت يوم الخميس الماضي وبلغ إجمالي ما تم تحصينه حتى الآن 184 ألف و863 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم ” 93 ألف و506 رأس أبقار، 46 ألف و466 رأس جاموس، 39 ألف و543 رأس أغنام، 5348 رأس ماعز” وتحصين 156 ألف و867 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم ” 79 ألف و355 رأس أبقار، 45 ألف و521 رأس جاموس، 26 ألف و943 رأس أغنام، 5048 رأس ماعز ” .

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية السادة المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.