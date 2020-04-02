الزراعة: 3405 عينات مستوردة خضغت لتحليل «كورونا» والنتيجة سلبية

اكد د ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان ان معامل المعهد قامت بفحص 3405 عينة حيوانات وماشية مستوردة من خلال الموانئ خلال الفترة من 29 يناير الماضي وحتي 1 أبريل وأن نتائج التحاليل كلها جاءت سلبية من فيروس كورونا.

وأضاف شاهين أن هذه العينات واردة من خلال موانئ الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والغردقة وأيضا مطار القاهرة الدولي .

وعن تفاصيل العينات، أوضح شاهين أن ميناء الإسكندرية فحص عدد 2719 عينة إضافات أعلاف، ومسحات ولحوم، وألبان، دواجن، وأسماك والواردة من خلال ميناء الإسكندرية من معظم دول العالم، وأهمها الهند، والصين، والاتحاد الأوروبي، وكوريا، وإندونيسيا، واليابان، وتايوان، والإمارات.

ولفت شاهين إلى أن ميناء دمياط فحص 187 عينة أسماك متنوعة، وكبدة، ومنتجات ألبان، ومسحات، وزبدة طبيعي، والواردة من الهند، والصين، والإمارات، وفيتنام، وهولندا، وأوكرانيا، واليمن، وتايلاند، وأسبانيا، وعمان.

وأشار شاهين إلي أن ميناء بورسعيد فحص 232 عينة أسماك متنوعة، ولحوم بقرى وجاموسي، وكبدة، وألبان، والمصدر من الهند، والبرازيل، والإمارات، واليمن، والصين، واليابان، وعمان.

وقال شاهين إن ميناء العين السخنة فحص 5 عينات إضافات أعلاف، ومسحوق والواردة من دولتي سنغافورة، وماليزيا.

وكشف شاهين أنه من خلال مطار القاهرة الدولي تم فحص 26 عينة أسماك متنوعة، ولحوم، ولبن بودرة، ومستلزمات طبية بيطرية، وجبن، وأمعاء واردة من الصين، وفنلندا، وفرنسا، وإيطاليا، وإثيوبيا.

وقال مدير معهد صحة الحيوان إن المعمل الفرعي بميناء الغردقة قام بفحص 33 عينة مسحات مأخوذة من قطط وكلاب.

كما قامت معامل صحة الحيوان بفحص عدد 203 عينات لحيوانات أليفة ملك لمواطنين من مناطق مصر الجديدة والدقي ، المهندسين ، الهرم ، ميدان الرماية ، المعادي و عينات مسحوبة من المطار.

وبالتالي يصبح الإجمالي 3405 عينة تم فحصها ضد فيروس كورونا ، بأدق التقنيات الحديثة للتشخيص وكانت جميع العينات سلبية.