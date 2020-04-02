اقتصاد وأسواق

الزراعة: 3405 عينات مستوردة خضغت لتحليل «كورونا» والنتيجة سلبية

خلال الفترة من 29 يناير الماضي وحتى 1 أبريل
الصاوي أحمد 12:50 م, الخميس, 2 أبريل 20 12:50 م, الخميس, 2 أبريل 20

شارك الخبر مع أصدقائك

اكد د ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان ان معامل المعهد قامت بفحص 3405 عينة حيوانات وماشية مستوردة من خلال الموانئ خلال الفترة من 29 يناير الماضي وحتي 1 أبريل وأن نتائج التحاليل كلها جاءت سلبية من فيروس كورونا.

وأضاف شاهين أن هذه العينات واردة من خلال موانئ الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والغردقة وأيضا مطار القاهرة الدولي .

وعن تفاصيل العينات، أوضح شاهين أن ميناء الإسكندرية فحص عدد 2719 عينة إضافات أعلاف، ومسحات ولحوم، وألبان، دواجن، وأسماك والواردة من خلال ميناء الإسكندرية من معظم دول العالم، وأهمها الهند، والصين، والاتحاد الأوروبي، وكوريا، وإندونيسيا، واليابان، وتايوان، والإمارات.

ولفت شاهين إلى أن ميناء دمياط فحص 187 عينة أسماك متنوعة، وكبدة، ومنتجات ألبان، ومسحات، وزبدة طبيعي، والواردة من الهند، والصين، والإمارات، وفيتنام، وهولندا، وأوكرانيا، واليمن، وتايلاند، وأسبانيا، وعمان.

وأشار شاهين إلي أن ميناء بورسعيد فحص 232 عينة أسماك متنوعة، ولحوم بقرى وجاموسي، وكبدة، وألبان، والمصدر من الهند، والبرازيل، والإمارات، واليمن، والصين، واليابان، وعمان.

وقال شاهين إن ميناء العين السخنة فحص 5 عينات إضافات أعلاف، ومسحوق والواردة من دولتي سنغافورة، وماليزيا.

وكشف شاهين أنه من خلال مطار القاهرة الدولي تم فحص 26 عينة أسماك متنوعة، ولحوم، ولبن بودرة، ومستلزمات طبية بيطرية، وجبن، وأمعاء واردة من الصين، وفنلندا، وفرنسا، وإيطاليا، وإثيوبيا.

وقال مدير معهد صحة الحيوان إن المعمل الفرعي بميناء الغردقة قام بفحص 33 عينة مسحات مأخوذة من قطط وكلاب.

كما قامت معامل صحة الحيوان بفحص عدد 203 عينات لحيوانات أليفة ملك لمواطنين من مناطق مصر الجديدة والدقي ، المهندسين ، الهرم ، ميدان الرماية ، المعادي و عينات مسحوبة من المطار.

وبالتالي يصبح الإجمالي 3405 عينة تم فحصها ضد فيروس كورونا ، بأدق التقنيات الحديثة للتشخيص وكانت جميع العينات سلبية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الصاوي أحمد

ملف الكاتب الصاوي أحمد

اقرأ أيضاً

بناءً على طلب «هيكل».. «الزراعة» تطهر مبنى وزارة الإعلام

الصاوي أحمد 9:42 م, الثلاثاء, 31 مارس 20

وزير الزراعة يعلن زيادة الفئات التمويلية التسليفية بنسبة 50% من تكلفة المحصول

الصاوي أحمد 9:09 م, الثلاثاء, 31 مارس 20

«الزراعة»: تطهير 7538 منشأة حكومية مجانا للوقاية من فيروس كورونا (صور)

الصاوي أحمد 2:56 م, الثلاثاء, 31 مارس 20

استثناء البسلة والفاصوليا الخضراء والفول السوداني من قرار حظر التصدير (مستند )

الصاوي أحمد 10:56 م, الأثنين, 30 مارس 20

«الزراعة» تطلق مبادرة لتوفير السلع تحت اسم «خير مزارعنا لأهالينا»

الصاوي أحمد 7:17 م, الأثنين, 30 مارس 20

وزير الزراعة : فحص 3246 عينة مستوردة خالية من فيروس كورونا منذ 29 يناير حتى الآن

الصاوي أحمد 3:50 م, الأثنين, 30 مارس 20