الزراعة : 3 مميزات للقطن الملون بعد النجاح في إنتاجه.. تعرف عليها

أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة ممثلة في قسم بحوث تربية القطن بمعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، أن تجربة إنتاج نقاوي إكثار للقطن الملون جارية حاليا وتم إنتاج أقطان الموسم الجاري بدرجات ألوان البني والأخضر ومن المنتظر إنتاج جميع الألوان خلال الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير، أن إنتاج القطن الملون يستهدف تخفيض 50% من التكلفة الإنتاجية للقطن، حيث سيتم الاستغناء عن الصباغة ويدخل في مرحلة التصنيع مباشرة، كما أنه صديق للبيئة ويماثل في جودته أقطان الأوجانيك التي تحظي بقبول فائق في دول أوروبا.

يذكر أن عدد من الباحثين بمعهد بحوث القطن نجحوا في الحصول على ثلاثة ألوان من القطن هي البني الغامق والبني الفاتح واللون الأخضر.

وأضاف “التقرير” أن الباحثين عازمون على إنتاج القطن بجميع الألوان الطبيعية لإنتاج ملابس ملونة بالألوان الطبيعية بدون استخدام أي صبغات صناعية.

وأشار “التقرير “إلى أنه تمت تجربة زراعة القطن الملون بمحطة بحوث الجيزة لإكثار التقاوي ثم تأتي بعد ذلك مرحلة تعميم زراعته وانتشاره.

وأوضح أن الهدف من زراعة القطن الملون اقتصادي لأنها توفر تكلفة الصباغة وضمان عدم حدوث هدر في الألوان.

وقال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن في تصريحات صحفية له ، إن القطن في أصله كان ملونا وبعد ذلك ظهرة طفرة اللون الأبيض وعمت أرجاء العالم، نظراً لسهولة صبغتها، وعودة الأقطان الملونة الآن نظراً لزيادة الطالب العالمى عليها، موضحاً أن مصر من الدول العريقة في صناعة الأقطان، تمكنت الآن من خلال توصلها لبعض التراكيب الوراثية لزراعة القطن الملون، وتابع: “من أجل تصنيع غزول خضراء وذهبية من القطن الملون”.



وأضاف “مسعد”، في تصريحات صحفية له، أن مصر تمكنت من إنتاج قطن ملون يعد أعلى جودة عالميا.

وأوضح “مسعد”، أن أفضل درجة بلغ لها العالم في القطن الملون “20”، بينما مصر تمكنت من رفع الجودة حتى “40”.

وأكد، رغم أن القطن الملون أقل جودة من الأقطان البيضاء إلا أن مصر تمكنت من الوصول إلى التراكيب الوراثية التي جعلتها تستطيع إنتاج قطن ملون أعلى جودة على مستوى العالم.