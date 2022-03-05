اقتصاد وأسواق

الزراعة: 3 ملايين طن الإنتاج المحلى من السكر ودعم زراعة الأصناف الجديدة

تعرف عل إنتاجية مصر من السكر
الصاوي أحمد 2:40 م, السبت, 5 مارس 22 2:40 م, السبت, 5 مارس 22

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قال الدكتور مصطفى عبد الجواد ” رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة ، إن الإنتاج المحلى من السكر بلغ 3 ملايين طن واستهلاكنا هو 3,2 مليون وبذلك وصلنا لأقل احتياج، مضيفا أن القيادة السياسية تهتم بمشروع زراعة القصب بالشتلات وتقدم كل الدعم لإنتاج 200 مليون طن شتلة.

وأضاف عبد الجواد خلال تصريحات صحفية له أن مصنع الدلتا للسكر أقدم مصنع بنجر في مصر وقد تم إنشاؤه عام 1980 ويعمل بخطين وطاقة إنتاجية حوالي 350 ألف طن من السكر.

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وأشار عبدالجواد إلى أننا أنتجنا في العام الماضي من البنجر مليونا و850 ألف طن سكر ومن القصب 900 ألف طن سكر بإجمالي 2 مليون و750 ألف طن.

وأضاف : تم إنتاج 250 ألف طن سكر. وذكر عبدالجواد أنه مع التشغيل الكامل هذا العام هناك مؤشر أنه بإمكاننا أن نصدر السكر خلال العام المقبل.

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وأشاد عبد الجواد باهتمام القيادة السياسية بمشروع زراعة القصب بالشتلات وتقدم كل الدعم لإنتاج 200 مليون طن شتلة.

وذكر عبدالجواد أننا نحتاج لـــ 400 مليون طن شتلة لذلك سنعتمد على القطاع الخاص في إنتاج الـــ 200 مليون طن الأخرى.

وذكر عبدالجواد أن المجلس بدعم زراعة الأصناف الجديدة بتقاوى ومستلزمات إنتاج بمبلغ 5 آلاف جنيه.

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بقلم الصاوي أحمد

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