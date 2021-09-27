«الزراعة»: 250ألف جنيه خسائر التعدي علي فدان الأراضي الزراعية..والمحاكمة العسكرية والغرامة في انتظار المخالفين

رحب الدكتور أنور عيسي رئيس جهاز حماية الأراضي بوزارة الزراعة بتصريحات الرئيس السيسي صباح اليوم بحرمان المعتدين علي الأراضي الزراعية من التموين، مشيرا إلي أن الدولة ممثلة في الشرطة والمحليات ووزارة الزراعة والإعلام قامت بدور كبير لمواجهة ظاهرة التعديات التي تلتهم الأراضي الطينية وتكلف الدولة 250ألف جنيه تكلفة استصلاح فدان لزراعته بالصحراء وهو أقل جودة من المعتدي عليه بكثير .

وقال عيسي – في تصريحات خاصة لـ”المال ” – إنه بعد تعديل قانون التعديات يتم الإزالة في المهد وذلك لسرعة عودة الأرض لشكلها الأخضر مرة أخري، مشيرا إلي أن هناك لجان معاينة تجوب القري بشكل مستمر ويتم الاستعانة بالشرطة والمحليات والمحافظة لتنفيذ الإزالة فورا، مشيرا إلي أن المعتدي يتم إحالته للمحاكمة العسكرية و أيضا تطبيق الغرامة عليه .

.وأكد عيسي أن التعدي علي الأراضي الزراعية جريمة مكتملة الأركان واعتداء علي حرمة الأرض الزراعية التي ورثناها منذ آلاف السنين، مشيرا إلي أن هناك عقوبات دائما يتم بها ملاحقة الظاهرة إلي أن تصبح من الماضي.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال إن بلاده تسارع الزمن لتطوير وتحديث كفاءة المنشآت بالكامل، موضحاً أن حجم إنجاز ما يحدث في مصر فاق الخيال على حد قوله.

ووجّه الرئيس السيسي خلال كلمته على هامش افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر اليوم ، بإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والجسور والمنشآت المائية، خلال 6 أشهر فقط، وذلك بالتعاون بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة والوزارات المعنية، وفقا لبث مباشر للتليفزيون المصري.

وذكر السفير بسام راضي، المتحدث الرئاسي، في بيان اليوم الإثنين،أن المحطة تبلغ طاقتها الإنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء.

وذكر المتحدث الرئاسي، أن المحطة تسهم في استصلاح 400 ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.