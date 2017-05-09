الزراعة: 25% زيادة في صادرات الحاصلات الزراعية هذا الموسم

أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية هذا العام زادت بمعدل 25% عن العام الماضي، خاصة لمحاصيل البطاطس والموالح، وهو ما يعد مؤشراً جيداً لسمعة الحاصلات الزراعية المصرية في الخارج وجودتها.

جاء ذلك خلال لقائه وفداً من ممثلي جمعية رجال الأعمال المصدرين المصريين، وجمعية مصدري مطار القاهرة، للاستماع إلى المشاكل التي تواجههم في عمليات تصدير المنتجات الزراعية من الخضر والفاكهة إلى الخارج.

وقال البنا إن الوزارة حريصة على زيادة نسبة الصادرات الزراعية إلى الخارج، والحفاظ على سمعة مصر التصديرية، بما يسهم في زيادة الدخل القومي لمصر، وتشجيع الاستثمار الزراعي، لافتاً إلى أن ذلك يشمل أيضاً التيسير على المصدرين، والتنسيق مع الدول الأخرى.

وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الى انه تم الاتفاق مع أعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، على وضع ميثاق شرف ملزم لمصدري الحاصلات الزراعية، لافتاً الى أنه تم أيضاً إصدار قرار وزاري مشترك بين وزارتي الزراعة والتجارة لإخضاع الصادرات الزراعية من محاصيل الخضر والفاكهة لإجراءات الفحص الحجرى بمعرفة مفتشى الحجر الزراعي مع اللجان المختصة من فحص ظاهري ومعملى في حال الشك في إصابتها وذلك للتأكد من سلامتها قبل التصدير.

وأكد أن دور وزارة الزراعة يتمثل في نشر الممارسات الزراعية الجيدة والسلمية للمحاصيل الزراعية، للمزارعين للحصول في النهاية على منتج آمن وصحي وفي الوقت نفسه يتمتع بالإنتاجية العالية، لافتاً إلى أن الوزارة ممثلة في مركز البحوث الزراعية أطلقت مجموعة من البرامج القومية لرفع كفاءة المحاصيل الزراعية.

وقال إن هناك وفدا من ممثلي وزارتي الزراعة والتجارة، سيسافر إلى عدد من الدول العربية لبحث المشاكل المتعلقة بعمليات التصدير، وتسهيل حركة انسياب السلع والمحاصيل الزراعية والبستانية بين مصر وهذه الدول، وعقد الاتفاقيات اللازمة في هذا الشأن، مما سيكون له دور مهم في زيادة نسبة الصادرات الزراعية المصرية.