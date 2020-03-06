اقتصاد وأسواق

الزراعة : 200 شركة تشارك في معرض زهور الربيع

تفقد وزير الزراعة معرض زهور الربيع
الصاوي أحمد 1:28 م, الجمعة, 6 مارس 20 1:28 م, الجمعة, 6 مارس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى يرافقه د علاء عزوزرئيس قطاع الإرشاد الزراعي بتفقد حديقة الأورمان لمتابعة الاستعدادات النهائية لافتتاح معرض زهور الربيع يوم 14 مارس المقبل.

وأصدر القصير تعليماته باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لخروج المعرض في أفضل صورة تليق به كأقدم وأهم معرض للزهور في المنطقة.

والتقي وزير الزراعة أيضا مجموعة من العارضين واستمع إلى اقتراحاتهم لتطوير المعرض وصرح بأنه تم توجيه الدعوة لبعض الوزراء والمحافظين لحضور افتتاح هذا الحدث الزراعي المهم والذي يسهم في النهوض بهذه الصناعة، وفتح اَفاق أوسع للتصدير وزيادة الدخل القومي لمصر.

وقال د علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إن عدد الشركات التي تقدمت للمشاركة في معرض زهور الربيع حتى الآن بلغ حوالي 200 شركة، تعمل في مجالات نباتات الزينة والظل والزهور وتنسيق والمستلزمات الزراعية وأنه سوف يقام صالون ثقافي على هامش المعرض يناقش كل الموضوعات المتعلقة بالزهور وكيفية النهوض بها بالإضافة إلى بعض العروض الفنية واللقاءات الثقافية.

وأشار إلى أنه سيتم افتتاح المعرض هذا العام في نسخته الـ 87 بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة ويستمر لمدة شهر ، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تزيد المساحة المقرر إقامة المعرض عليها على 20%، عن العام الماضي.

وتابع أن اللجنة المشكلة لإدارة معرض هذا العام مازالت تستقبل طلبات الشركات الراغبة في المشاركة، خاصة صغار المزارعين والعاملين في مجال نباتات الزينة وزهور القطف، والصبارات، وتنسيق ومستلزمات الحدائق.

وأوضح أن إقامة المعرض بحديقة الاورمان النباتية بالجيزة، يأتي نظراً لقيمتها التاريخية التراثية ، حيث تم إنشاؤها في عهد الخديوي إسماعيل عام 1875، لخدمة أفرع العلوم التي ترتبط بالنباتات المختلفة الموزعة حسب العائلات النباتية.

رافق الوزير خلال الجولة المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمهندس محمد عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للتشجير والدكتور سيد حسين مدير حديقة الأورمان.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الصاوي أحمد

ملف الكاتب الصاوي أحمد

اقرأ أيضاً

الزراعة تواصل مكافحة سوسة النخيل في الواحات البحرية والوادي الجديد

الصاوي أحمد 3:57 م, الخميس, 5 مارس 20

تجار : ارتفاع أسعار البصل التصديري بقيمة 200 جنيها في الطن

الصاوي أحمد 2:20 م, الخميس, 5 مارس 20

ارتفاع أسعار الماشية في الأسواق اليوم الخميس

الصاوي أحمد 1:28 م, الخميس, 5 مارس 20

«تصديري الحاصلات» يطالب الخطوط الملاحية بتخفيض ثمن النولون

الصاوي أحمد 7:41 م, الأربعاء, 4 مارس 20

تعرف على حجم مساحة وطرق التسميد والمكافحة في الزراعات العضوية

الصاوي أحمد 5:09 م, الأربعاء, 4 مارس 20

وزارة الزراعة تعلن عن موعد معرض زهور الربيع 2020

الصاوي أحمد 3:52 م, الأربعاء, 4 مارس 20