اقتصاد وأسواق

الزراعة : 200 ألف طن زيادة في صادرات الموالح عن العام الماضى

أعلنت وزارة الزراعة ارتفاع صادرات الموالح
الصاوي أحمد 3:00 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21 3:00 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21

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أكد تقرير صادر عن الحجر الزراعي المصري تلقته “المال”، أن حجم صادرات الموالح منذ أول يناير إلى 26 مايو الماضي بلغ 1637270طن مقابل 1439826طن بزيادة تقترب من 200 ألف طن مقارنة مع العام الماضي.


يذكر أن إجمالي الصادرات الزراعية بلغت منذ بداية العام نحو 3 ملايين و315 ألفا و453 طنا في 2021 مقارنة مع 3 ملايين و66 ألفا و454 طنا كميات الخضراوات والفاكهة المصدرة بزيادة تقترب من 250 ألف طن و زيادة تلامس 10% رغم استمرار جائحة كورونا.

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في وقت سابق ، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 3.3 مليون طن وذلك وفقاً لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 26 مايو 2021.

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وقال القصير إن أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، الفراولة، الرمان، البطاطا، الفاصوليا، البنجر، الجوافة، الفلفل، المانجو، الثوم، العنب.

وأشار إلى أنه تم تصدير 8500 طن خوخ وحوالي 6500 طن بطيخ مع بداية الموسم إلى إنجلترا وإيطاليا وروسيا ورومانيا وبولندا وتركيا والسعودية والإمارات والكويت والبحرين ولبنان وليبيا والعراق، الأمر الذي يؤكد جودة البطيخ والخوخ المصري حيث يشهدا إقبالا متزايدا من الدول التى تضع مواصفات واشتراطات شديدة الصعوبة على استيراد المواد الغذائية، مما يعكس أيضا جودة المنتجات الزراعيه المصرية وسلامة الإجراءات التى تتخذ فى تتبع هذه المنتجات والرقابة عليها.

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وزير الزراعة أكد أن المنتجات الزراعية المصرية حاليا تغزو أسواق أكثر من 160 دولة وأنها حققت حتى الآن زيادة حوالي 250 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي مشيدا بالجهود التي يبذلها العاملون في الحجر الزراعي المصري الذين يعملون على مدار الساعة من أجل تسهيل إجراءات التصدير.

وقال الدكتور أحمد العطار مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعي – في تصريح لـ “المال” – إن أبرز الصادرات الزراعية التي ارتفعت العام الحالي هي الموالح التي قفزت صادراتها مقارنة مع العام الماضي ، رغم استمرار جائحة كورونا.

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وأوضح العطار أن مصر تتربع علي عرش صادرات الموالح عالميا كما أن أهم الصادرات الزراعية الواعدة حاليا هي تفل البنجر ، العنب والبطاطا والبصل .

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بقلم الصاوي أحمد

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