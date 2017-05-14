الزراعة: 176 مليونًا حصيلة بيع 137 قطعة أرض بالمزاد فى بئر العبد



الصاوي أحمد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أنه تم بيع 137 قطعة بمساحة إجمالية تقدر بنحو 2621 فدان، بمبلغ 176 مليون و299 ألف جنيه، وذلك خلال جلسات الأسبوع الماضى للمزاد العلنى والمخصص لبيع 7500 فدان، ضمن أراضى مشروع تنمية سيناء بمنطقة بئر العبد، والمفتوح لأبناء جميع المحافظات. وقالت الوزارة فى بيان لها أن حصيلة آخر جلستين بالأسبوع الماضى بلغت 57 مليون و231 ألف جنيه، قيمة بيع 47 قطعة بمساحة إجمالية تقدر بنحو 938 فدان. وأشار البيان، إلى أن الجلستين أسفرتا عن بيع القطعة رقم 1، والبالغ مساحتها 28 فدان، بمبلغ مليون و405 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان حوالى 50 ألف و200 جنيه، وبيعت القطعة رقم 4، والبالغ مساحتها 22 فدان، بإجمالى مبلغ مليون و128 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان فيها حوالى 51 ألف و300 جنيه، كذلك القطعة رقم 5، والبالغ مساحتها 22 فدان، بيعت بمبلغ مليون و344 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان فيها بمبلغ 61 ألف و100 جنيه، والقطعة رقم 6 ومساحتها 22 فدان، بمبلغ مليون و111 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 50 ألف و500 جنيه. وأضاف البيان أنه قد تم بيع القطعة 77، والبالغ مساحتها 24 فدان، بمبلغ مليون و468 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 61 ألف و200 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 78، والبالغ مساحتها 20 فدان، بمبلغ 2 مليون و290 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 114 ألف و500 جنيه، وكذلك القطعة رقم 79، والبالغ مساحتها 13 فدان، بمبلغ مليون و548 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 119 ألف و100 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 80، والبالغ مساحتها 19 فدان، بمبلغ 988 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان 52 ألف جنيه. وأوضحت الوزارة أنه تم بيع القطعة رقم 7، والبالغ مساحتها 19 فدان، بإجمالى مبلغ 955 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 50 ألف و300 جنيه، كذلك القطعة رقم 8، والبالغ مساحتها 18 فدان، بإجمالى مبلغ 901 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 50 ألف و100 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 9، والتى تبلغ مساحة 22 فدان، بإجمالى مبلغ مليون و386 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان 63 ألف جنيه، والقطعة رقم 10، والتى تبلغ مساحتها 19 فدان، بمبلغ مليون و121 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 59 ألف جنيه، كذلك القطعة رقم 11 والبالغ مساحتها 16 فدان، بإجمالى مبلغ 880 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان الواحد 55 ألف جنيه، والقطعة رقم 12 ومساحتها 22 فدان، بمبلغ مليون و45 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان فيها 47 ألف و500 جنيه، كذلك القطعة رقم 13 ومساحتها 18 فدان بمبلغ 882 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان فيها 49 ألف جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 14، والبالغ مساحتها 20 فدان، بإجمالى مبلغ مليون و84 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 54 ألف و200 جنيه. ولفتت الوزارة أنه قد تم بيع القطعة رقم 15، والبالغ مساحتها 20 فدان، بإجمالى مبلغ مليون جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 50 ألف جنيه، كذلك القطعة رقم 16، والبالغ مساحتها 20 فدان، بإجمالى مبلغ مليون و130 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 56 ألف و500 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 17، والتى تبلغ مساحة 21 فدان، بإجمالى مبلغ مليون و270 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان 60 ألف و500 جنيه، وكذلك القطعة رقم 18، والتى تبلغ مساحتها 20 فدان، بمبلغ مليون و210 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 60 ألف و500 جنيه، كذلك القطعة رقم 19 والبالغ مساحتها 25 فدان، بإجمالى مبلغ مليون و75 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان الواحد 43 ألف جنيه، والقطعة رقم 20 ومساحتها 11 فدان، بمبلغ 738 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان فيها 67 ألف و100 جنيه، كذلك القطعة رقم 22 ومساحتها 22 فدان بمبلغ مليون و276 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان فيها 58 ألف جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 32، والبالغ مساحتها 20 فدان، بمبلغ مليون و152 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 57 ألف و600 جنيه، وبيع القطعة رقم 34، والبالغ مساحتها 20 فدان، بإجمالى مبلغ مليون و114 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 55 ألف و700 جنيه، كذلك القطعة رقم 44، والبالغ مساحتها 20 فدان، بإجمالى مبلغ 24 مليون و371 ألف جنيه. وتابع بيان الوزارة إلى أنه قد تم بيع القطعة رقم 62، والبالغ مساحتها 20 فدان، بمبلغ مليون و250 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 62 ألف و500 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 63، والبالغ مساحتها 22 فدان، بمبلغ مليون و328 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 60 ألف و400 جنيه، والقطعة رقم 64، والبالغ مساحتها 21 فدان، بمبلغ مليون و157 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 55 ألف و100 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 67، والبالغ مساحتها 20 فدان، بمبلغ مليون و127 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان 53 ألف و700 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 68، والبالغ مساحتها 21 فدان، بمبلغ مليون و134 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 54 ألف جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 69، والبالغ مساحتها 19 فدان، بمبلغ مليون و130 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 59 ألف و500 جنيه، وكذلك القطعة رقم 70، والبالغ مساحتها 15 فدان، بمبلغ 832 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان 55 ألف و500 جنيه، كذلك القطعة رقم 71، والتى تبلغ مساحتها 24 فدان، بإجمالى مبلغ مليون و358 ألف جنية، حيث بلغ سعر الفدان الواحد 56 ألف و600 جنيه، وبيعت القطعة رقم 72 ومساحتها 20 فدان، بإجمالى مبلغ مليون و110 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 55 ألف و500 جنيه. وتضمن البيان أنه قد تم بيع القطعة رقم 73، والبالغ مساحتها 20 فدان، بمبلغ 2 مليون و140 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 107 ألف جنيه، وكذلك تم بيع القطعة رقم 74، والبالغ مساحتها 20 فدان، بمبلغ 2 مليون و180 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 109 ألف جنيه، والقطعة رقم 75، والبالغ مساحتها 19 فدان، بمبلغ 972 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 51 ألف و250 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 76، والبالغ مساحتها 16 فدان، بمبلغ 889 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان 55 ألف و600 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 77، والبالغ مساحتها 19 فدان، بمبلغ مليون و301 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 68 ألف و500 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 78، والبالغ مساحتها 21 فدان، بمبلغ مليون و501 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 71 ألف و500 جنيه، وكذلك القطعة رقم 79، والبالغ مساحتها 20 فدان، بمبلغ مليون و200 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان 60 ألف جنيه، كذلك القطعة رقم 80، والتى تبلغ مساحتها 20 فدان، بإجمالى مبلغ مليون و84 ألف جنية، حيث بلغ سعر الفدان الواحد 54 ألف و200 جنيه، وبيعت القطعة رقم 81 ومساحتها 17 فدان، بإجمالى مبلغ 892 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان 52 ألف و500 جنيه. وأضاف البيان أنه قد تم بيع القطعة 82، والبالغ مساحتها 19 فدان، بمبلغ 969 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 51 ألف جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 85، والبالغ مساحتها 22 فدان، بمبلغ مليون و430 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 65 ألف جنيه، وكذلك القطعة رقم 86، والبالغ مساحتها 16 فدان، بمبلغ مليون و96 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 68 ألف و500 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 87، والبالغ مساحتها 20 فدان، بمبلغ مليون و250 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان 62 ألف و500 جنيه، وبيع القطعة 88، والبالغ مساحتها 20 فدان، بمبلغ مليون و70 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 53 ألف و500 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 128، والبالغ مساحتها 20 فدان، بمبلغ مليون و110 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 55 ألف جنيه، وكذلك القطعة رقم 129، والبالغ مساحتها 20 فدان، بمبلغ 2 مليون و28 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 101 ألف و400 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 89، والبالغ مساحتها 21 فدان، بمبلغ مليون و915 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان 91 ألف و200 جنيه، والقطعة رقم 91، والبالغ مساحتها 14 فدان، بمبلغ 708 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 50 ألف و600 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 93، والبالغ مساحتها 21 فدان، بمبلغ مليون و119 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 57 ألف و100 جنيه. وكانت الوزارة قد أعلنت ان حصيلة الجلسات الثلاثة السابقة بلغت 119 مليون و68 ألف جنيه، قيمة بيع 90قطعة، بمساحة اجمالية تقدر بنحو 1683 فدان، ومن المقرر ان تستمر جلسات المزاد حتى يوم 25 من الشهر الجاري.