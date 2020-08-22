الزراعة: 17% ارتفاعا فى صادرات الفراولة الموسم الحالي

أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعى، أن حجم صادرات الفراولة ارتفع بنسبة 17% منذ يناير 2020 مقارنة بالشهور المقابلة من العام الماضى.

وأوضح التقرير الذي حصلت” المال” على نسخة منه أن صادرات الفراولة سجلت 21000 طن حتى الآن مقارنة بـ 18000 طن العام الماضى رغم أزمة كورونا.

وأضاف التقرير أن الصادرات الزراعية المصرية منذ يناير الماضي حتى الآن تجاوزت 3.8 مليون طن، وذلك وفقًا للتقرير الذي تلقّاه من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي.

وأضاف التقرير الذي حصلت “المال ” على نسخة منه أن الموالح تحتلّ المرتبة الأولى في الصادرات الزراعية المصرية بحوالي 1.4 مليون طن، موضحا أن التصدير يتم طبقًا للاشتراطات والمواصفات الفنية للدول المستوردة، والطلب يتزايد على الصادرات الزراعية المصرية رغم انتشار فيروس كورونا في العالم، مما يؤكد جودة منتجاتنا الزراعية وأن حجم الصادرات الزراعية سوف يصل إلي 5.5 مليون طن وهي نفس كميات العان الماضى.

وأشاد القصير بجهود جميع العاملين بالحجر الزراعي الذين يواصلون العمل ليلًا ونهارًا من أجل إنهاء وتسهيل إجراءات التصدير لدعم الاقتصاد الوطني بالاحتياطي النقدي الأجنبي. وشدد على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لوقايتهم من فيروس كورونا.

يُذكر أن الصادرات بلغت 5 ملايين و365 ألفًا و635 طنًّا من المنتجات الزراعية خلال 2019، بزيادة 238 ألفًا و743 طنًّا على المدة المقابلة من 2018، وضمّت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، والبطاطس، والبصل، والعنب، والرمان، والثوم، والمانجو، والفراولة، والفاصوليا، والجوافة، والخيار، والفلفل، والباذنجان.

وأضاف أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليونًا و772 ألفًا و281 طنًّا، بالإضافة إلى تصدير 687 ألفًا و842 طن بطاطس، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح.

بينما تمّ تصدير 586 ألفًا و296 طن بصل، محتلًّا المركز الثالث في الصادرات الزراعية، وجاء العنب فى المركز الرابع بإجمالي 113 ألفًا و319 طنًّا، في حين احتلّ الرمان المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 119 ألفًا و261 طنًّا.