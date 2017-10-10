الزراعة: 16 ألف طن استهلاك مصر من المبيدات سنويا

الصاوي أحمدأكد الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن مصر لديها 13000 مستحضر ومركب تجاري من المبيدات المسجلة، فضلا عن 270 مادة فعالة مشيرا إلى أن مصر من الدول الرائدة في مجال حسن تسجيل المبيدات. جاء ذلك خلال كلمة رئيس اللجنة في ورشة عمل عن اطلاق خطة الحكومة للرقابة ع



الصاوي أحمد

أكد الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن مصر لديها 13000 مستحضر ومركب تجاري من المبيدات المسجلة، فضلا عن 270 مادة فعالة مشيرا إلى أن مصر من الدول الرائدة في مجال حسن تسجيل المبيدات.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس اللجنة في ورشة عمل عن اطلاق خطة الحكومة للرقابة علي متبقيات المبيدات في الأسواق.

وأوضح عبد المجيد أن مصر تستهلك 16 ألف طن من المبيدات سنويا، وهو وفقا للمعايير الدولية جيدة وآمنة ولكن ما يعيب هو طريقة الاستخدام غير الصحية والتي سيتم معالجتها وفق الخطة الجديدة.

وأكد عبد المجيد أن البرنامج الوطني لرصد وتقصي متبقيات المبيدات في الأسواق يقيس حجم المشكلة سواء في المركب نفسه أو في الطريقة وفي حالة ظهور نتائج التحليل للعينات بأن المشكلة تظهر في المركب نفسه سيكون هناك تعامل ووقف لتسجيل هذا المركب .