الزراعة: 15 مليون جنيه تكلفة تطوير مركز واحد لتجميع الألبان

أكدت مصادر بوزارة الزراعة لـ”المال” أنه تم تطوير 281 مركز تجميع البان بمتوسط تكلفة 15 مليون جنيه، مشيرة إلي أن هذه المراكز ساهمت في إتاحة المنتجات بشكل صحي وأفضل من السابق.

وكشفت المصادر أنه تم استيراد 80 ألف رأس ماشية هولتشين الماني منذ تطبيق مشروع تحسين السلالات الإنتاجية في مصر .

وأضافت المصادر أنه في ظل ارتفاع أسعار الصرف قفز سعر الرأس الواحدة العشار من 60 ألفا إلي 100 ألف جنيه، ما استدعى التفكير خارج الصندوق عبر اعتماد الية التلقيح الأصطناعي بقصيبات سلاسلات هولشتين وتحسين السلالات بدلا من شراؤها .

وأضافت المصادر ان مصر تنتج 14 مليون بيضة سنويا و1.4 مليار طائر “كتكوت ” وان إستثمارات قطاع الدواجن تسجل حاليا 100 مليار جنيه في ظل الاهتام الكبير الذي توليه الدولة لهاذا القطاع .