الزراعة: 13 صنف خضراوات وفاكهة لاختبار المبيدات شهرياً

❏ تشمل 14 محافظة و17 سوقا مركزية على رأسها «العبور» و«أكتوبر»الصاوى أحمداستقرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، على اختيار 13 صنفا رئيسيا من الخضراوات والفاكهة لسحب العينات منها مرة كل شهر، لتحليل نسبة متبقيات المبيدات فيها، وكتابة تقارير بالنتائج، وإرسالها لوزير الزراعة

❏ تشمل 14 محافظة و17 سوقا مركزية على رأسها «العبور» و«أكتوبر»

الصاوى أحمد

استقرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، على اختيار 13 صنفا رئيسيا من الخضراوات والفاكهة لسحب العينات منها مرة كل شهر، لتحليل نسبة متبقيات المبيدات فيها، وكتابة تقارير بالنتائج، وإرسالها لوزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا، لتحديد أكثر المناطق الملوثة وسبب التلوث، سواء كان من المبيد نفسه أو من المزارع لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأكد الدكتور أشرف المرصفى، رئيس المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات فى وزارة الزراعة، أنه تم اختيار أكثر المحاصيل المتوفرة فى السوق وزيادة الاستهلاك أيضا وأهمها الفاصوليا والبطاطس والخس والكوسة والبسلة، والجزر والخيار والفراولة والعنب والخوخ والبرتقال والرمان والجوافة.

وأوضح لـ «المال» أن مناطق اختيار العينات ستتوزع على 14 محافظة، هى القاهرة والجيزة والقليوبية والدقهلية والبحيرة والإسكندرية والإسماعيلية، وكفر الشيخ والفيوم وبنى سويف وأسيوط والمنوفية والشرقية والغربية.

وأشار إلى أن المعمل المركزى لمتبقيات

المبيدات، سيسحب عينات أيضا من 17 سوقا مركزية لبيع الخضراوات والفاكهة على مستوى الجمهورية، وتشمل سوقى العبور وأكتوبر لتجارة الجملة فى القاهرة الكبرى، فضلا عن الأسواق المركزية فى المحافظات والمراكز الكبيرة،لا سيما مع وجود سوق جملة بكل مراكز وعواصم المحافظات.

وقال إن نتائج تحليل العينات ستحدد حجم ونوع التلوث فى كل محصول من عدمه، والمحافظات التى تكثر فيها معدلات التلوث وستقوم بإعطاء بيانات مهمة لكيفية التعامل مع هذه المشكلة، وبالتالى التدخل لحل الأزمات قبل وقوعها، لضمان جودة المنتجات التى توزع محليا.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن نتائج تحليل العينات ستوفر قاعدة بيانات مهمة للمصدرين الذين يرغبون فى الحصول عليها، سواء كميات المحاصيل فى المحافظات ونوعية التلوث الموجود فيها، لتسهيل إجراءات التصدير واختصار الوقت والجهد.

وأضاف أن مصر تستهلك 16 ألف طن مبيدات سنويا فقط، وهى بالمقارنة مع متوسط نصيب الفرد فى أمريكا من المبيدات تقل بـ 3 أمثال، ولكن العبرة فى كيفية استخدام المبيدات والتوقيت المناسب والطريقة العلمية، واستحدثت وزارة الزراعة مهنة مطبقى المبيدات، وهى تختص برش المبيدات بطريقة علمية وحديثة على أعلى مستوى من خلال مهندسى وخريجى كليات الزراعة حاصلون على دورات تدريبية فى هذا المجال.

وبنهاية العام الجارى، سيبلغ عدد مطبقى المبيدات 650 شابا من إجمالى 50 ألف شاب مستهدف تخريجهم من قبل الجهات المتخصصة، تحت إشراف وزارة الزراعة خلال 5 سنوات.

بينما أشار الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، إلى أن الخطة الوطنية لرصد وتقصى متبقيات المبيدات فى الأسواق ترتكز على 3 محاور رئيسية، الأول : سحب عينات من الأسواق المختلفة وتحليلها ومعرفة مدى صلاحيتها للاستهلاك.

وأوضح – خلال انعقاد ورشة عمل إعلان الخطة الوطنية لرصد وتقصى متبقيات المبيدات فى الأسواق منذ أيام، بوزارة الزراعة – والثانى : يعتمد على مستخدمى المبيدات فى مصر، وذلك عبر توفير استخدام ملائم للمبيدات فى الحقول، كى يتم الاستخدام الآمن للمبيدات فى الزراعة، والثالث : يتمثل فى رفع الوعى لدى المزارعين بالاستخدام الآمن للمبيدات.

وأطلت وزارة الزراعة الخطة الوطنية لرصد وتقصى، متبقيات المبيدات فى المحاصيل الزراعية يوم الثلاثاء الماضى، فى المحافظات المختلفة لتحسين جودة المنتجات المعروضة فى الأسواق المحلية.