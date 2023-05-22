الزراعة: 12.7 مليار جنيه موازنة الوزارة للعام المالي 2024/2023

كشف علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن موازنة الوزارة للعام المالي 2024/2023 تصل إلى 12 مليار جنيه و746 مليونا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الإثنين لمناقشة موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للعام المالي 2024/2023.

ووجه الدكتور أيمن محسب المسئول عن اللجنة الفرعية لموازنة البرامج والأداء التابعة للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، سؤالا عن تحقيق المستهدف من موازنة البرامج والأداء في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وخطة الوزارة لتحقيق الاكتفاء الذاتى ومواجهة غلاء الأسعار؟

وأجاب رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة ، أنه تم التوسع في المساحة المزروعة من القمح للوصول إلى 3 ملايين و600 ألف فدان، كما أن الوزارة استهدفت زيادة المساحة المزروعة من المحاصيل التعاقدية لتقليل الاستيراد منها.

وفيما يخص الأرز قال عبد المحسن ، إن الوزارة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأرز وخفض المساحات المزروعة منه حتى لا يتم استهلاك مياه زائدة وتصديرها للخارج وكذلك التوسع في المحاصيل الجافة ومن ثم كانت المساحة المزروعة مليونا و300 ألف فدان من الأرز واستهدفنا الوصول لمليون و76 ألف فدان هذا العام وتم تحقيقه وهو نفس المستهدف العام المقبل في موازنة 2024/2023.