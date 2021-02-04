اقتصاد وأسواق

«الزراعة»: 110 مليارات جنيه استثمارات مستهدفة بقطاع الثروة الداجنة بنهاية 2021

بعد التوسع فى المزارع الجديدة
الصاوي أحمد 7:29 ص, الخميس, 4 فبراير 21 7:29 ص, الخميس, 4 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تستهدف وزارة الزراعة الوصول بالاستثمارات فى قطاع الثروة الداجنة إلى 110 مليارات جنيه نهاية العام الحالى، مقابل 100 مليار فقط حاليا، نتيجة التوسع فى مشروعات الظهير الصحراوى فى جميع المحافظات، والتحول من النظام المفتوح إلى النظام المغلق.

وأكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة، ممثلة فى قطاع الثروة الداجنة، أن المشروعات الاستثمارية الجديدة ستغير خريطة الإنتاج الداجنى خلال العام الحالى والمقبل تماشيًا مع فتح باب التصدير من المزارع الخالية من الأوبئة.

اقرأ أيضا  انهيار أسعار المحاصيل الزراعية عرض مستمر.. والسمسم والفول السوداني الأبرز

ولفت التقرير إلى زيادة الإنتاج المحلى من الدواجن إلى 1.4 مليار طائر سنويًا، و13 مليار بيضة مع الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتى من البيض، وبدأنا تصدير الفائض لدول الخليج.

وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات فى صناعة الدواجن حاليًا حوالى 100 مليار جنيه، ويعمل به أكثر من 3 ملايين عامل بشكل مباشر، ويستفيد منه نحو 25 مليون مواطن.

وكشف التقرير أنه تم فتح آفاق للاستثمار الداجنى بالظهير الصحراوى، من خلال إقامة أكبر 9 مشروعات لتطوير مزارع الإنتاج الداجنى، بتكلفة 9.1 مليار جنيه، وسترتفع العام الحالى إلى 10مليارات جنيه نتيجة ارتفاع تكاليف بعض المدخلات والمستلزمات.

اقرأ أيضا  أسعار الدواجن اليوم 30-1-2021 فى مصر

قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن وزارة الزراعة تستعد خلال الفترة المقبلة لتنفيذ بروتوكولات تعاون مع البنكين «الأهلى» و«الزراعى المصرى»، والاتحاد العام لمنتجى الدواجن، لتوفير الدعم اللوجيستى والمالى والفنى لصغار مربى الدواجن، والعمل على رفع كفاءة عنابرها، وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، لزيادة الإنتاج والحفاظ على الثروة الداجنة وتحسين العائد الاقتصادى منها.

اقرأ أيضا  انكماش اقتصاد هونج كونج 3% خلال الربع الأخير من 2020

وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن الوزارة على تواصل وتنسيق دائم مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن وشعبة الدواجن بالغرفة التجارية، لدراسة كل المقترحات الهادفة إلى تنمية وتطوير الصناعة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الصاوي أحمد

ملف الكاتب الصاوي أحمد

اقرأ أيضاً

لجنة الداخل ترحب بضم صندوق تحسين الأقطان لمعهد «البحوث»

دعاء حسني 7:30 ص, الخميس, 4 فبراير 21

165 مليون دولار إتاوة مصر من «ذهب السكرى»

نسمة بيومي 7:23 ص, الخميس, 4 فبراير 21

انهيار أسعار المحاصيل الزراعية عرض مستمر.. والسمسم والفول السوداني الأبرز

الصاوي أحمد 1:45 ص, الخميس, 4 فبراير 21

التفاصيل الكاملة لاجتماع خطة النواب مع وزير المالية

ياسمين فواز 1:22 ص, الخميس, 4 فبراير 21

وزيرة البيئة: اعتماد قانون تنظيم إدارة المخلفات (فيديو)

محمد مجدي 1:20 ص, الخميس, 4 فبراير 21

رئيس الهيئة العربية للتصنيع يبحث مع سفير رومانيا مستجدات مجالات التعاون

سمر السيد 10:31 م, الأربعاء, 3 فبراير 21