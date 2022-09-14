الزراعة: 100 مليار جنيه قيمة استثمارات الدواجن في السوق المحلية.. ونقترب من الاكتفاء الذاتي

أكد دكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن الاستثمار المحلي في الدواجن تخطت قيمته 100 مليار جنيه، و95% منها يتحملها القطاع الخاص.

وقال “سليمان” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج صالة التحرير على فضائية صدي البلد، إن الدولة تستهدف تصدير الدواجن بعد الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأضاف “سليمان”، أننا وصلنا للاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بما يزيد على احتياجات السوق المحلية، ويتم تصدير بيض المائدة، وبيض التفريغ، والكتاكيت عمر يوم، وبياض تسمين، كما أن مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتي من دجاج التسمين.

وتابع أنه وصلنا الي الاكتفاء الذاتي أيضا من الألبان ونصدر ما يزيد على احتياجاتنا، ولدينا اكتفاء ذاتي من صناعة الأعلاف.

وأوضح سليمان، أن الاهتمام بالثروة الحيوانية منها المشروع القومي للبتلو، والذي في حد ذاته يهدف الي منع ذبح الحيوان أقل من 100 كيلو جرام.