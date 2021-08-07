اقتصاد وأسواق

«الزراعة» : 10 نصائح وإرشادات لمزارعي الأسماك لتخفيف آثار درجات الحرارة المرتفعة

أصدرت وزارة الزراعة حزمة توصيات لوقاية المزارع السمكية من الموجة الحارة
الصاوي أحمد 1:55 م, السبت, 7 أغسطس 21 1:55 م, السبت, 7 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدرت الهيئة العامة للثروة السمكية مجموعة نصائح وإرشادات لتخفيف اثار الحرارة على الأسماك في المزارع.

وقال د. صلاح مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية إن الأسماك مثل سائر الكائنات الحية الأخري حيث أن كل نوع من الأسماك له درجة حرارة مثلي للأداء الأمثل صيفا وشتاء من حيث الحيوية ونسبة الإعاشة والنمو والمقاومة للعديد من المسببات المرضية وعوامل الاجهاد البيئية.

وأكد أن زيادة درجات الحرارة تؤدي إلى زيادة نشاط الميكروبات المحبة للحرارة مما يؤدى لزيادة احتمالية حدوث أمراض، فضلاً عن ازدهار الطحالب وما ينتج عنها من أضرار، كما أن ارتفاع درجة الحرارة يؤدى إلى زيادة استهلاك الغذاء وزيادة المخلفات العضوية، ونقص الأكسجين الذائب، وتتأثر الزريعة بصورة أكبر نتيجة انخفاض الأكسجين، مما يتسبب في حدوث إجهاد حراري و انتشار الأمراض، وبالتالى لابد من أخد الأحتياطات اللازمة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة ومن أهم هذه الإجراءات ما يلى:

اقرأ أيضا  وزير الزراعة: دراسات الحصر التصنيفي لأراضي الدلتا الجديدة متواصلة
  1. المتابعة المستمرة والدقيقة للحالة الصحية للأسماك خلال فترات ارتفاع الحرارة أو نقص إمدادات المياه. ‏
  2. المتابعة بإستمرار والتواجد على الأرض وخاصة الأحواض ذات الكثافات السمكية العالية .
    ‏3. الاحتفاظ بأكسجين الطوارئ لوقت ارتفاع درجة الحرارة أو الشبورة.
    4. العمل على تحليل المياه بأقصى سرعة ممكنة سواء كان هناك مشاهدات سلبية من عدمه.
    ‏5. التقليل من معدلات التغذيه أو توقفها إذا لزم الأمر لحين انكسار هذه الموجه .
    ‏6. العمل على تشغيل البدلات اطول فتره ممكنه خلال النهار لتقليب طبقات المياه.
    ‏7. زيادة ارتفاع عمود المياه في الأحواض بحيث لا يقل عن 1.25 متر ولا يزيد على 1.5متر .
    ‏8. تشغيل الري بشكل دائم اثناء النهار لدخول اكبر كميه من المياه الجديده للأحواض إذا كانت مياه المصدر منخفضه في الامونيا وال pH أو الاعتماد علي التقليب الداخلي للمياة في الأحواض المعالجه بالبروبايوتك .
    ‏9. يفضل التغذيه بالاعلاف المضادة للاجهاد وذلك في الساعات الأولي من اليوم قبل ارتفاع حراره المياه ومتاخرا بعيدا عن ساعة الذروة .
    ‏10. التقليل قدر الإمكان من الاعلاف الغاطسة في الفتره المقبلة والاعتماد على الاعلاف الطافية، خصوصًا لاسماك البلطي.
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الصاوي أحمد

ملف الكاتب الصاوي أحمد

اقرأ أيضاً

الغرف التجارية : تحريك سعر الرغيف ليس له تأثير على الخبز السياحي

دعاء حسني 1:48 م, السبت, 7 أغسطس 21

نقيب الفلاحين يكشف تفاصيل منح المزارعين قرضًا على 10 سنوات بدون فوائد

الصاوي أحمد 1:35 م, السبت, 7 أغسطس 21

وزير الزراعة يتفقد أعمال التطوير بالمفرخ السمكي بالإسكندرية

الصاوي أحمد 1:31 م, السبت, 7 أغسطس 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 7-8-2021 وعيار 21 يواصل الانهيار

عمر سالم 1:04 م, السبت, 7 أغسطس 21

المالية: إحالة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد إلى مجلس الدولة

منى عبدالباري 12:24 م, السبت, 7 أغسطس 21

وزيرة التخطيط تعلن المستهدفات الرئيسية لخطة 2021 /2022 في مجال التنمية العمرانية

السيد فؤاد 12:06 م, السبت, 7 أغسطس 21