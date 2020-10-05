الزراعة: 10 مليارات جنيه حجم التمويلات الخارجية للمشروعات الانتاجية بالقطاع خلال 6 سنوات

بلغت حصيلة التمويلات الخارجية للمشروعات الزراعية فى مصر ما يقرب من 10مليارات جنيه خلال 6سنوات، يقع اغلبها فى محافظات الصعيد وتتضمن تقديم قروض ميسرة للمزارعين فى مجال تطوير الرى ودعم صغار المزارعين وحل مشكلات تفتيت الحيازة الزراعية واهم المحافظات المستفيدة هى الفيوم وبنى سويف والمنيا.

أكد الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية فى تصريح خاص لجريدة «المال» أن الوكالة الأمريكية ومنظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الايفاد ابرز الجهات المانحة لهذة المشروعات الزراعية.

وأوضح موسى أن دعم صغار المزارعين فى الصعيد حصل على نصيب الأسد من هذة المشروعات التى تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة الفلاحين وان هذه القروض والتسهيلات المالية بدأت فى 2014 ومستمرة حتى الآن

وأضاف موسى أن التعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والجهات الدولية غير أنماط الحياة للمزارعين فى القرى الريفية، أدى إلى تحسين المنتج الزراعى والارتقاء بجودة الصادرات حيث تشرف هذة المؤسسات الدولية على تنفيذ هذة المشروعات برعاية وزارة الزراعة.

القرش: تستهدف خدمة صغار المزارعين وعدم تفتيت الحيازات والنهوض بالمحاصيل التصديرية

وأكد الدكتور محمد القرش المتحدث الاعلامى باسم وزارة الزراعة أن هذه المشروعات الزراعية التنموية هدفها الأول هو رفع مستوى معيشة صغار المزارعين ومجابهة مشكلة تفتيت الحيازات الزراعيه والنهوض بالمحاصيل التصديرية.

وأوضح القرش أن من بين أهداف هذه المشروعات إقراض المزارعين والتصنيع الزراعى حيث يبلغ اجمالى عدد هذه المشروعات 12 مشروعا منها خمسة ممولة من الوكالة الامريكية للتنمية معظمها منفذه فى محافظات الصعيد.

ولفت القرش الى أنه من بين أهم المشروعات الاقتصادية التى تشرف عليها الجهات المانحة هى مشروع دعم صغار المزارعين فى الفيوم وبنى سويف لتحسين اليات الري،ومشروع تجفيف الطماطم فى الاقصر وجمعية المطاعنة بالأقصر التى تصدر الطماطم والفواكه والعنب وغيرها.