«الزراعة»: 10 محاصيل مهددة من العاصفة الترابية

شكلت وزارة الزراعة لجانا ميدانية للمرور علي الحقول تحسبا لتعرض مساحات منها لأضرار ، بسبب العواصف الترابية التي ستضرب البلاد في الفترة المقبلة وعلي رأسها المحافظات التي تنتشر فيها مناطق الاستصلاح الجديدة مثل البحيرة ومحافظات الظهير الصحراوي بالصعيد وتوجد 10 محاصيل مهددة بفعل تلك الأتربة خلال الفترة المقبلة .

وبدأت مصر في التعرض لموجة من الأتربة تصل إلي حد العواصف الترابية والمحملة بالغبار والرمال والتي ضربت محافظات القاهرة الكبري ومصر الوسطي والمنطقة الشمالية الغربية من البلاد خلال الساعات الماضية .

وأكد الدكتور عباس الشناوي مدير الأدارة المركزية للخدمات الزراعية والمتابعة أن الوزارة شكلت 10 لجان للمرور علي المناطق التي سوف تعرضت للعواصف الترابية التى ستتكرر بكثرة خلال شهر مارس الذي يعتبر وقت تتبدل فيه الفصول من المناخ البارد إلي المعتدل.

وتسيطر حالة من الطقس المتقلب على أنحاء جمهورية مصر العربية تتراوح بين إرتفاع في درجات الحرارة وانخفاضها مرة أخرى، تزامن هذا مع العديد من الشائعات التي تحدث عن أن مصر ستقع تحت عاصفة خلال الأيام القليلة المقبلة .

وأوضح “الشناوى” أن وزارة الزراعة تقدم روشتة للوقاية من الأمراض التى قد تصيب المحاصيل المهمة والتصديرية وأن إزالة الأتربة من سطح الأوراق هو الحل المناسب للقضاء على مشكلات المناخ ، مشيرا إلى أنه يجب غسل المحاصيل بالمياه فقط دون أية إضافات .

وأكد الدكتور محمد علي فهيم أستاذ المناخ الزراعى ، أن هناك الكثير من المحاصيل تكون مهددة أكثر من غيرها من وجود مناخ غير مناسب واشتداد العواصف الترابية والرملية علي المنطقة الملاصقة .

وأوضح فهيم أن المحاصيل المعرضة لمشكلات خلال الفترة المقبلة بالترتيب الزيتون والمانجو المبكرة التزهير والبطاطس الصيفي المتأخرة و الفراولة والطماطم والكنتالوب والبطيخ والعنب المكشوف والبرقوق والبصل المتأخر .

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، من تدهور حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وتحديداً بداية من الخميس 12 مارس وحتى السبت 14 مارس الحالى على مختلف محافظات القاهرة الكبرى، متوقعة في بيان لها سقوط الأمطار شديدة الغزارة والتي تكون رعدية أحياًنا ، على محافظات القاهرة الكبرى خلال تلك الفترة .