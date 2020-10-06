اقتصاد وأسواق

الزراعة: 10 قوافل بيطرية لفحص وعلاج المواشي مجانا في البحيرة

تم فحص عدد 6976 حيوانا منهم 2858 حالة باطنة وجراحة .
الصاوي أحمد 9:23 م, الثلاثاء, 6 أكتوبر 20 9:23 م, الثلاثاء, 6 أكتوبر 20

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قام معهد بحوث التناسليات الحيوانية برئاسة ا.د. هاني حسن مدير المعهد بعمل عشرة قوافل بيطرية إلى قري محافظة البحيرة .

وشملت قرى مراكز المحموديه وأبوحمص وقري الخرجين والمنتفعين بمركزي وادي النطرون وجناكيس وهي الصديق يوسف والإمام مالك و محمد عبد الرقيب بالشجاعة وعلي مبارك و العشرة الاف والطبراني لأول مرة.

وتم فحص عدد 6976 حيوانا منهم 2858 حالة باطنة وجراحة .

وأكد بيان لوزارة الزراعة أنه تم تحصين عدد 580 حيوانا بالتحصينات غير سيادية وتم تلقيح عدد 583 حالة تلقيح اصطناعي.

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وتم أخذ عدد 18 عينة دم ومسحة للمساهمة في عمل الخريطة الوبائية للامراض التناسلية بالمناطق محل عمل القوافل وتم علاج 2457 حالة أمراض ومشاكل تناسلية وتم تأهيلهم لاستعادة الكفاءة التناسلية .

وكشف البيان أنه تم الكشف علي عدد 480 حالة مشاكل تناسلية مزمنة وتستدعي التدخل بالتقنيات التشخيصية والعلاجية المتقدمة وتم تأهيلهم لاستعادة الكفاءة التناسلية واستبعاد غير صالح للتناسل كما تم فحص وتقييم عدد 4 طلائق بقري وجاموسي تستخدم للتلقيح الطبيعي للوقوف علي مدي كفاءتهم .

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وأضافت وزارة الزراعة أنه تم تدريب عدد 47 طبيبا بيطريا على أعمال التناسليات الحيوانية والتلقيح الاصطناعي والكشف بالسونار والأشعة التشخيصية.

وأضاف حسن أنه تم عمل العديد من الندوات التعريفية بدور صندوق التأمين علي الماشية وتم عمل ندوات عن التحسين الوراثي بالتلقيح الاصطناعي وتدوير المخلفات الزراعية لعمل علائق اقتصادية.

وشارك العديد من معاهد مركز البحوث الزراعية في فريق عمل القافلة لتوصيل معلومات وخدمات متكاملة لصغار المربيين.

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واختتمت أعمال القافلة بلقاء السيد المهندس حازم الاشموني سكرتير عام محافظه البحيرة وقيادات الزراعه والطب البيطري الذين أشادوا بخدمات القوافل لخدمه القري الأكثر كثافة حيوانية والأعلي احتياجا لتقديم الخدمات البيطرية.

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بقلم الصاوي أحمد

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