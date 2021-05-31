الزراعة: 10% ارتفاعا في صادرات مصر الزراعية خلال 5 أشهر

أعلنت وزارة الزراعة ارتفاع حجم الصادرات الزراعية إلى أكثر من 3.3 مليون طن خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 26 مايو 2021

أكد تقرير صادر عن الحجر الزراعي المصري تلقته “المال”، أن حجم الصادرات الزراعية المتنوعة بلغت منذ أول يناير إلى 26 مايو الحالى نحو 3 ملايين و315 ألفا و453 طنا في 2021 مقارنة بـ 3 ملايين و66 ألفا و454 طنا بزيادة تقترب من 250 ألف طن بزيادة تلامس 10% رغم استمرار جائحة كورونا.

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في وقت سابق ، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 3.3 مليون طن وذلك وفقاً لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 26 مايو 2021.

وقال القصير إن أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب.

مشيرا إلى أنه تم تصدير 8500 طن خوخ وحوالي 6500 طن بطيخ مع بداية الموسم إلى دول: إنجلترا وإيطاليا وروسيا ورومانيا وبولندا وتركيا والسعودية والإمارات والكويت والبحرين ولبنان وليبيا والعراق، الأمر الذي يؤكد جودة البطيخ والخوخ المصري حيث يشهدا إقبالا متزايدا من الدول التى تضع مواصفات واشتراطات شديدة الصعوبة على استيراد المواد الغذائية، مما يعكس أيضا جودة المنتجات الزراعيه المصرية وسلامة الإجراءات التى تتخذ فى تتبع هذه المنتجات والرقابة عليها.

وزير الزراعة أكد أن المنتجات الزراعية المصرية حاليا تغزو أسواق أكثر من 160 دولة وأنها حققت حتى الآن زيادة حوالي 250 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي مشيدا بالجهود التي يبذلها العاملون في الحجر الزراعي المصري الذين يعملون على مدار الساعة من أجل تسهيل إجراءات التصدير.

وأكد الدكتور أحمد العطار مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعي في تصريح لـ “المال”، أن أبرز الصادرات الزراعية التي ارتفعت العام الحالي هي الثوم والفراولة والعنب والبطاطا وتفل البنجر.