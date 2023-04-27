«الزراعة»: يوم موسع لمحصول القمح بالبحيرة

أكدت وزارة الزراعة أنه تم تنفيذ يوم حصاد موسع القمح بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وحضر الفاعلية المهندس كامل غطاس السكرتير العام المساعد، والسعيد حماد عمر، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لتحسين الأراضي والمدير التنفيذى لمشروع ترشيد استخدام المياه في الانشطة الزراعية، والسيد سعد نعيم منسق المشروع، ورضا قمبر مدير معهد المحاصيل الحقلية.

وأشار بيان صادر عن وزارة الزراعة، إلى أن إدارة الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة بالبحيرة نظمت يوم حصاد حقل إرشادى لمحصول القمح بالتعاون مع الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى بوزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية فى إطار مشروع ترشيد استخدام المياة فى الأنشطة الزراعية بمركز إيتاى البارود ناحية كفر خليفة حوض الخرسة أرض المزارع محمد عبد الله عماره أصناف قمح جيزة 171 وسخا 95.

أكدت الدكتورة نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة، على الالتزام بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالاهتمام بالمزارع والوقوف بجانبه وتشجيعه على توريد القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية الحيوية.

وقد وجه المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة مسئولي مديرية الزراعة بالبحيرة ومديرى الإدارت الزراعية بالمراكز، بمتابعة حصاد القمح وتوعية المزارعين بتوريد المحصول خاصة بعد رفع سعر التوريد إلى 1500 جنية للأردب في إطار دعم القيادة السياسية للمزارعين، مشيراً إلى أن الدولة تقوم مرة أخرى بإعادة توزيع القمح على المواطنين في صورة رغيف عيش مدعم (بخمسة قروش) بعد تحمل فارق الثمن وتكلفة نقله وتخزينه وتصنيعه.

حضر يوم الحصاد كل من: الدكتور رضا قمبر مدير معهد بحوث المحاصيل لحقلية والدكتور مجاهد عمار وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية والدكتور السعيد حماد رئيس الجهاز التنفيذى لمشرعات تحسين الأراضى والمدير التنفيذى لمشروع ترشيد استخدام المياة فى الأنشطة الزراعية والدكتور سيد نعيم منسق عام المشروع والدكتور صبحى عبد الدايم رئيس الفريق العلمى للحملة القومية لمحصول القمح بالبحيرة والدكتور عبد العزيز يحيى قسم بحوث القمح والسيد الأستاذ رئيس مجلس ومدينة إيتاى البارود والمهندس علاء مبروك جهاز تحسين الأراضى بدمنهور.

كما حضر يوم الحصاد المهندس عوض موسى وكيل إدارة الإرشاد الزراعى والدكتوره عزة سعيد منسق محصول القمح والدكتور شريف العريان والمهندس إسلام عطافى إدارة الإرشاد الزراعى وجهاز الإرشاد الزراعى بمركز إيتاى البارود.