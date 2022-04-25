في بداية زيارته اليوم لتفقد بعض المشروعات الزراعية في محافظة القليوبية، قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتفقد صوب المشروع القومي لإنتاج التقاوي بمدينة قها بحضور د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال القصير ان الدولة المصرية في إطار جهودها لتحقيق الأمن الغذائي تلقي اهتماما كبيرا بمحور التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وقليلة استخدام المياه وتقاوم الظروف المناخية.

واضاف أن البرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يستهدف إنتاج التقاوي محليا وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأشار إلى أنه يوجد بالموقع 30 صوبة منزرعة بتقاوي الخضر من الطماطم والفلفل والكوسة والباذنجان والفاصوليا والكنتالوب والبطيخ والخيار

القصير أشاد بجهود الباحثين في مركز البحوث الزراعية والمسئولين عن البرنامج القومي لإنتاج التقاوي ووجه ببذل المزيد من الجهود لزيادة نسبة التغطية من تقاوى الخضر التي لدينا فيها عجز كبير واضاف أننا حاليا ننتج حوالي 98% من تقاوي المحاصيل الحقلية.

مؤكدا أن الدولة تقدم كل الدعم للبحوث العلمية التطبيقية التي تسهم في تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه لتحقيق الأكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

من ناحيته، رحب اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بزيارة وزير الزراعة للمحافظة في هذا اليوم الذي يعتبر عطلة رسمية مما يؤكد أن الحكومة تعمل على مدار الساعة لمتابعة المشروعات الإنتاجية واشار إلى أن القليوبية تتميز بأن فيها العديد من الأنشطة الزراعية المتنوعة سواء في الإنتاج الزراعي أو الحيواني والداجنى وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم.

حضر الجولة د عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية والدكتور عادل الاشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية، والمهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة في القليوبية والدكتور أحمد حلمى مدير معهد البساتين

والدكتور رضا محمد على مدير معهد المحاصيل الحقلية، والدكتور خالد السلاموني رئيس الإدارة المركزية للمحطات البحثية والدكتور محمد فهيم رئيس مركز تغير المناخ الزراعي والدكتور وهبه الجزار المشرف على البرنامج الوطني لإنتاج التقاوي وبعض قيادات وزارة الزراعة ومحافظة القليوبية.