الزراعة: وفد من نامبيبا يزور معامل معهد صحة الحيوان ويشيد بالمستوى المتميز

زار وفد من دولة ناميبيا الشقيقة معامل معهد بحوث الصحة الحيوانية بوزارة الزراعة، وتفقد المعامل المعتمدة ومنها المعمل المرجعى لفحوص الأغذية ذات الأصل الحيوانى ومركز التميز لسلامة الغذاء لأفريقيا من الأتحاد الأفريقى ومعملى مرض البروسيلا وانقلونزا الطيور المعتمدين كمعامل مرجعية من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE ومعامل الفيروسات عالية الخطورة ومركز التدريب والتعلم والاستشارات المعتمد دوليا بالإضافة إلى تفقد الضيوف للدورة التدريبية المنفذة بالمركز حاليا بالتعاون مع صندوق الشراكة من أجل التنمية ووزارة الخارجية.



وتحدث د. ممتاز شاهين مدير المعهد عن أوجه التعاون والشراكه مع المعامل فى الدول الأفريقية الشقيقة وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ودعم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي لبناء قدرات وتنمية مهارات ورفع كفاءة الأخوة الأفارقة والأشقاء فى مجال التنمية الزراعية المستدامة ومتابعة واشراف مستمر من د محمد سليمان رئيس المركز لتوسيع دائرة النشاط المجتمعى لمعاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية تجاه الأخوة الأفارقة .

وتحدث مدير المعهد مع الوفد الليبيري عن استعداد المعهد التام لتدريب الأخوة القادمين من إريتريا بمعامل المعهد فى إطار حرص المعهد على تدعيم وتوثيق التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة.

وفى نهاية الزيارة أشاد الوفد بالإمكانيات والخدمات التى يقدمها المعهد على المستوى المحلى والدولى ومعامله المجهزة بأحدث التقنيات العلمية وابدى رغبته فى توثيق التعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية.