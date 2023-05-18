«الزراعة» و«صيد الأسماك» يستحوذان على 18,1% للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الصادرة اليوم، التوزيع النسبى للمشتغلين طبقا ًلأهم الإنشطة الاقتصادية خلال الربع الأول لعام 2023، تحقيق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الاقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشـاط 5,127مليون مشتغل بنسبة 18,1% من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

وبحسب بيان الإحصاء، بلغ عـدد المشـتغلين فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4,160 مليون مشتغل (3,493مليون ذكور، 667 الف إناث) بنسبة 14,6% من إجمالي المشتغلين.

كما بلغ عـدد المشـتغلين في نشـاط التشـييد والبناء 4,123مليون مشتغل بنسبة 14,5% من إجمالي المشتغلين.

عدد المشتغلين في الصناعات التحويلية

أشارت بيانات الجهاز إلى تسجيل عدد المشتغلين في الصناعات التحويلية 3,637 مليون مشتغل (3,334 مليون ذكور ,303 ألف إناث) بنسبة 12,8% من إجمالي المشتغلين.

بلغ عدد المشتغلين فى نشـاط النقل والتخزين 2,629 مليون مشتغل (2,591 مليون ذكور ،38 الف إناث) بنسبة 9,3% من إجمالي المشتغلين.

ووصل عدد المشتغلين بأجر نقدي إلى 21,023 مليون مشتغل بنسبة 74,0% من إجمالي المشتغلين بينما كان 75,0% في الربع السابق مقابل 72,4% فى الربع المماثل من العام السابق.

كما بلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال 834 ألف مشتغل بنسبة 2,9% من إجمالي المشتغلين بينما كان 3,0% في الربع السابق مقــابل 3,2% فى الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5,256 مليون مشتغل (4,735 مليون مشتغل ذكور، 521 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 18,5% من إجمالي المشتغلين بينما كان 17,9% في الربع السابق مقابل 19,6% فى الربع المماثل من العام السابق.

وسجل عدد المشتغلين المساهمين في أعمال – مشروعات ( داخل الأسرة ) بدون أجر 1,287 مليون مشتغل (566 ألف مشتغل ذكور ، 721 ألف مشتغلة إناث ) بنسبة 4,5% من إجمالي المشتغلين بينما كان 4,0% في الربع السابق مقابل 4,8% فى الربع المماثل من العام السابق.

معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي

وبلغ معدل المساهمة فــي النشاط الاقتصادي 43,0% من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالى، بينما كان 42,8% في كلا من الربعيين السابق والمماثل للعام السابق.

وسجل معدل المساهمة ( الذكـور 69,1٪ مقابل 68,5٪ فى الربع السابق مقابل 69,3٪ في الربع المماثل من العام السابق ، الإنــاث 15,5٪ بينما كان 15,1٪ في الربع السابق مقابل 15,2 ٪ فى الربع المماثل من العام السابق) .

و بلغ معـــدل المساهمـة ( في الحضر 42,2٪ ، فى الريف 43,6٪) بينما كان ( في الحضر 42,2٪، 43,3٪ في الريف) في الربع السابق ، مقابل ( في الحضر 42,7 ٪ ، في الريف 42,8 ٪) في الربع المماثل من العام السابق .

وبحسب بيانات الإحصاء ، سجلت الفئة العمرية (40 – 49 سنة) أعلى معدلات المساهمة فى النشاط الإقتصادى حيث بلغت 58,8٪ .

أهم الأنشطة الاقتصادية التى تحول اليها أكبر عدد من المشتغلين

• نشاط تجارة الجملة والتجزئه (144) ألف مشتغل عن الربع السابق .

• نشاط التشيد والبناء (149 ) ألف مشتغل عن الربع السابق .

• نشاط الصحة ( 138 ) ألف مشتغل عن الربع السابق .

• نشاط الصناعات التحويلية (94 ) ألف مشتغل عن الربع السابق .